Vai começar o Australian Open de tênis

09:51

Sob o sol quente do verão no Hemisfério Sul, as quadras azuis de Melbourne Park preparam-se para receber, mais uma vez, a elite do tênis mundial. O Australian Open de 2026 não representa apenas o início oficial da temporada de Grand Slams, mas configura-se como um verdadeiro teste de sobrevivência e resiliência física. Historicamente conhecido como o "Happy Slam" pela hospitalidade australiana, o torneio esconde, sob sua atmosfera festiva, uma das condições mais adversas do circuito: o calor extremo. Em diversas edições, as temperaturas na superfície da quadra ultrapassaram os 50 graus Celsius, obrigando a organização a implementar a Extreme Heat Policy, que permite o fechamento dos tetos retráteis das arenas principais e pausas estratégicas para evitar o colapso físico dos atletas. É neste cenário de fornalha e exaustão que se separam os meros competidores dos verdadeiros campeões.



Para a edição de 2026, o cenário competitivo masculino reflete a consolidação definitiva de uma nova era. A rivalidade emergente e eletrizante entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner domina as expectativas. O espanhol, com sua variação tática e atleticismo explosivo, e o italiano, dono de uma consistência e potência de fundo de quadra devastadoras, chegam a Melbourne como os principais alvos a serem batidos. Não se pode, contudo, ignorar a presença de veteranos que, mesmo diante da inexorável passagem do tempo, mantêm a capacidade técnica de surpreender em partidas de cinco sets, ou a ameaça constante de nomes como Daniil Medvedev, cuja adaptação às quadras duras é notável. O torneio deste ano promete ser o palco onde a "Nova Guarda" não apenas lidera, mas dita as regras do jogo.



No quadro feminino, a disputa apresenta-se igualmente acirrada, com a polonesa Iga Świątek buscando reafirmar sua hegemonia em todas as superfícies, não apenas no saibro. Sua movimentação e força mental continuam sendo o padrão ouro do circuito. Entretanto, as quadras rápidas da Austrália favorecem o jogo agressivo de tenistas como Aryna Sabalenka, cuja potência nos golpes de base costuma ser letal nas condições rápidas de Melbourne, e a norte-americana Coco Gauff, que amadureceu seu jogo tático e físico para se tornar uma candidata perene aos maiores troféus. A imprevisibilidade, marca registrada da WTA nos últimos anos, sugere que surpresas podem surgir das raquetes de jovens talentos que veem no primeiro Slam do ano a oportunidade ideal para ascensão meteórica.



Além das batalhas contemporâneas, o Australian Open carrega um peso histórico singular. É o único Grand Slam que mudou de superfície duas vezes na era moderna; disputado na grama de Kooyong até 1987, migrou para o piso duro — primeiro o Rebound Ace e, posteriormente, o Plexicushion e o GreenSet — ao mudar-se para a localização atual. Essa transição transformou o estilo de jogo do torneio, privilegiando atletas versáteis e resistentes. Curiosidades permeiam os corredores da Rod Laver Arena, como o fato de este ter sido o primeiro Slam a introduzir o teto retrátil, em 1988, uma inovação que hoje parece obrigatória no tênis moderno.



Assim, ao passo que as primeiras bolas forem golpeadas neste janeiro de 2026, os espectadores não estarão apenas assistindo a partidas de tênis, mas testemunhando uma narrativa de superação humana. Entre o calor extremo, a pressão por pontos no ranking e o peso da história, o Australian Open reafirma-se como o palco onde a temporada se define, prometendo duas semanas de drama, técnica apurada e a coroação daqueles que melhor souberem domar tanto os adversários quanto os elementos.