Reta final do Rali Dakar de 2026

10:46 Net Esportes 0 Comments

O Rally Dakar de 2026, consolidado em sua sétima edição nas vastas e implacáveis extensões da Arábia Saudita, aproxima-se de seu clímax neste final de semana com uma atmosfera de tensão e reverência. Conhecida historicamente como o "rali da morte", a competição deste ano reafirmou sua reputação ao submeter homens e máquinas a condições desafiadoras, onde a glória e o fracasso são separados por meros segundos ou por uma duna mal interpretada. À medida que os competidores se dirigem para a etapa final em Yanbu, às margens do Mar Vermelho, o cenário nas principais categorias revela batalhas estratégicas e físicas que definem a essência do rali-raid moderno.



Na categoria de carros, o foco recai sobre o domínio e a resiliência de Nasser Al-Attiyah. Pilotando o novo protótipo da Dacia, o catariano demonstrou uma regularidade impressionante, alternando agressividade nas dunas e cautela nos trechos rochosos. Sua trajetória nesta edição foi marcada por um duelo intenso com o francês Sébastien Loeb e o sul-africano Henk Lategan, além da constante pressão do brasileiro Lucas Moraes, que se firmou como um dos grandes nomes da elite mundial ao manter-se consistentemente entre os líderes. Al-Attiyah entra nestas últimas etapas como o franco favorito, beneficiando-se de uma navegação quase impecável e de uma equipe que soube gerir os danos estruturais em um terreno que destroça suspensões sem piedade. A competição nos carros foi, em grande parte, um jogo de xadrez em alta velocidade, onde a gestão dos pneus e a leitura do terreno foram tão cruciais quanto a potência dos motores.



Nas duas rodas, a disputa atingiu níveis dramáticos de equilíbrio. Luciano Benavides, da KTM, e Ricky Brabec, da Honda, protagonizaram uma alternância de liderança que manteve o resultado em aberto até os quilômetros finais. Benavides, após retomar a ponta na décima primeira etapa, enfrenta o desafio de abrir as trilhas nas especiais decisivas, uma tarefa ingrata que exige precisão absoluta na navegação sem o auxílio de rastros anteriores. Já nos caminhões, os gigantes do deserto viram o domínio da equipe De Rooy e da MM Technology, com o tcheco Martin Macík e o holandês Mitchel van den Brink travando uma batalha de resistência e força bruta. A categoria de pesados, muitas vezes negligenciada pelo público leigo, ofereceu um espetáculo de superação, com veículos de várias toneladas flutuando sobre areias movediças e superando obstáculos que paralisariam qualquer veículo convencional.



Para além das tabelas de tempos, os bastidores do Dakar 2026 revelam a face mais crua do deserto. A edição deste ano foi particularmente rigorosa devido à inclusão de duas etapas maratona, nas quais os pilotos são proibidos de receber assistência mecânica externa, sendo obrigados a realizar reparos por conta própria sob o céu estrelado e o frio cortante das noites sauditas, onde as temperaturas despencam para perto de zero grau. O isolamento nos acampamentos improvisados, a privação de sono e o desgaste psicológico de navegar por centenas de quilômetros de vazio absoluto são os ingredientes que conferem ao Dakar seu misticismo. A poeira em suspensão, que anula a visibilidade, e as dunas "cegas" — que escondem quedas abruptas — foram responsáveis por inúmeros abandonos e acidentes, lembrando a todos que o deserto não perdoa a arrogância.



Neste final de semana, a expectativa não é apenas pela coroação dos campeões, mas pelo alívio de quem consegue completar o percurso. O Dakar de 2026 será lembrado como uma prova em que a tecnologia de ponta foi constantemente testada pela natureza primitiva. Enquanto Al-Attiyah caminha para mais um título histórico nos carros, o mundo do automobilismo observa com fôlego suspenso, sabendo que, até que o último veículo cruze a linha de chegada em Yanbu, o deserto ainda detém a palavra final sobre quem são os verdadeiros herdeiros de sua glória.