A Fórmula 1 mais artificial começou

A era de 2026 da Fórmula 1 começou em Melbourne como um grande estrondo de inovação e também como um sussurro de desconfiança e uma sensação incômoda de que o esporte trocou a adrenalina mecânica por um algoritmo de gerenciamento de energia. O GP da Austrália, realizado neste último domingo em Albert Park, entregou o que a FIA prometeu — mais ultrapassagens —, mas a um custo que muitos no paddock consideram alto demais. O que vimos foi uma coreografia artificial, onde o talento do piloto pareceu, por diversas vezes, submisso ao estado de carga de uma bateria e aos caprichos de uma aerodinâmica ativa que mais lembra um videogame do que a categoria máxima do automobilismo.



A narrativa da prova começou com uma promessa de duelo épico. Charles Leclerc, em sua primeira corrida como líder absoluto da Ferrari ao lado de um Lewis Hamilton ainda se adaptando ao macacão vermelho, saltou para a ponta logo na largada. A disputa com o pole position George Russell foi intensa nas primeiras dez voltas, com trocas de posição constantes na curva 9. No entanto, o brilho da Scuderia foi prontamente ofuscado por seu fantasma mais persistente: o erro estratégico. Enquanto a Mercedes operou com precisão cirúrgica, aproveitando os períodos de Virtual Safety Car causados pelo abandono de Isack Hadjar para realizar um double-stack impecável, a Ferrari hesitou. Ao manter seus pilotos na pista esperando por um Safety Car real que nunca veio, a equipe de Maranello entregou a vitória de bandeja.



O resultado final foi um domínio avassalador da Mercedes, que selou uma dobradinha com George Russell no topo e o estreante Kimi Antonelli em um sólido segundo lugar. Russell, visivelmente satisfeito, declarou pelo rádio que "finalmente tem o carro que merece", mas o brilho do troféu não escondeu as críticas ferozes que vieram logo atrás. O pódio foi completado por Leclerc, que cruzou a linha em terceiro, seguido por um Hamilton frustrado em quarto. Hamilton não poupou a sua equipe, questionando abertamente por que a Ferrari não reagiu à estratégia da Mercedes. É irônico que, em uma era de carros totalmente novos, a absurda estratégica da Ferrari tenha permanecido a única constante tecnológica imutável.



A grande polêmica, porém, reside no comportamento dos novos carros. O aumento massivo da potência elétrica e a introdução do Manual Override Mode criaram situações que muitos pilotos descreveram como "caóticas". O campeão reinante, Lando Norris, foi o mais vocal em suas críticas, disparando contra o que chamou de "corrida de computador". Segundo Norris, a diferença de velocidade entre um carro com energia e outro em fase de colheita chega a 50 km/h, criando um cenário de perigo iminente. "É um caos. Estamos apenas esperando por um grande acidente acontecer", alertou o piloto da McLaren, sugerindo que a velocidade de aproximação nas zonas de frenagem é imprevisível e que, em breve, veremos um carro "voando sobre as cercas" se nada for ajustado.



Carlos Sainz ecoou as preocupações, classificando a aerodinâmica ativa como "perigosa" e "instável", especialmente em curvas de alta velocidade como as 7 e 8 de Melbourne, onde o sistema parece ter vontade própria. Para os puristas, a análise é ainda mais sombria: os carros de 2026 mostraram-se significativamente mais lentos em tempo de volta do que seus antecessores, e a facilidade das ultrapassagens via botão de ultrapassagem manual retirou o valor do drible e da audácia na frenagem. Max Verstappen, que terminou em um discreto sexto lugar após problemas de bateria, resumiu o sentimento de muitos veteranos ao dizer que a pilotagem tornou-se um exercício de gestão de software, e não de limite físico.



Se Melbourne serve de barômetro, a temporada de 2026 será marcada por uma divisão profunda. De um lado, a satisfação comercial de ver uma tabela de classificação movimentada e a Mercedes de volta ao topo; do outro, a preocupação técnica de que a Fórmula 1 tenha se tornado "artificial" demais. O esporte queria carros mais leves e sustentáveis, mas entregou máquinas que exigem que os pilotos olhem mais para o painel do que para a pista. Com o circo seguindo para a China, a pergunta que fica não é quem tem o melhor motor, mas sim quem tem o melhor sistema operacional — e se a segurança dos pilotos não está sendo sacrificada no altar do espetáculo digitalizado.