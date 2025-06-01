A situação dramática das jogadoras do Irã

O gramado verde da Austrália, que deveria ser o palco da consagração técnica do futebol feminino asiático, transformou-se na última semana em uma extensão dramática das trincheiras geopolíticas. A eliminação da seleção feminina do Irã da Copa da Ásia acabou se tornando um estopim de um imbróglio diplomático que escancara como o esporte é, simultaneamente, o último refúgio da liberdade individual e o primeiro refém das ditaduras em tempos de crise. Quando as jogadoras iranianas permaneceram em silêncio absoluto durante a execução de seu hino nacional, o vácuo sonoro gritou mais alto do que qualquer artilharia. Em um cenário de escalada de conflito entre o Irã e os Estados Unidos, com ataques militares recentes que abalaram as estruturas de Teerã, o silêncio das atletas foi interpretado pelo regime como "traição em tempos de guerra", um rótulo que carrega o peso de ameaças de morte e perseguição implacável.



A situação tomou contornos surreais com a intervenção de Donald Trump. O presidente americano, conhecido por sua retórica de fronteiras fechadas, vestiu subitamente a capa de defensor humanitário, criticando a Austrália por uma suposta hesitação em proteger as atletas. Trump, com sua habitual acidez digital, sugeriu que, se Canberra não tivesse a "coragem" de abrigar as jogadoras, os Estados Unidos o fariam, afirmando que elas seriam mortas caso retornassem ao solo iraniano. A pressão funcionou como um catalisador geopolítico: em uma resposta rápida para evitar um desgaste diplomático ainda maior, o ministro do Interior australiano, Tony Burke, anunciou a concessão de asilo político para cinco jogadoras, incluindo a capitã Zahra Ghanbari. Elas agora vivem o paradoxo de terem perdido uma competição esportiva, mas garantido o direito fundamental à vida, enquanto suas colegas — muitas vezes coagidas por ameaças a familiares que permaneceram no Irã — foram vistas em prantos ao serem escoltadas de volta.



Este episódio não é um ponto fora da curva, mas um capítulo em uma longa e triste enciclopédia de deserções atléticas. O caso das iranianas evoca imediatamente a ferida aberta do esporte cubano. Há décadas, delegações de Cuba funcionam como peneiras humanas em solo estrangeiro; nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, vimos uma debandada em massa de atletas que preferiram a incerteza do refúgio à certeza da opressão em sua ilha. Da mesma forma, relembramos o icônico jogo de polo aquático "Sangue na Água" nas Olimpíadas de 1956, onde húngaros e soviéticos transformaram a piscina em um campo de batalha literal após a invasão de Budapeste pela URSS. O esporte, nesses momentos, deixa de ser entretenimento para se tornar o único passaporte possível para a sobrevivência política.



É imperativo criticar a instrumentalização dessas mulheres por todos os lados da moeda. De um lado, um regime que exige lealdade absoluta sob a ponta de uma baioneta; do outro, potências globais que utilizam a vulnerabilidade dessas jovens como munição retórica em suas próprias agendas de poder. A guerra entre Irã e EUA não está sendo travada apenas com mísseis e sanções, mas também na captura de narrativas morais onde as jogadoras são peças de xadrez. Enquanto celebramos a segurança das cinco que ficaram na Austrália, não podemos ignorar o destino sombrio das que voltaram, nem a falência de um sistema esportivo internacional que ainda permite que o nacionalismo tóxico sufoque o espírito olímpico. O futebol feminino iraniano, em 2026, é o espelho de um mundo que prefere heróis no exílio a cidadãos em paz.