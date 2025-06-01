Alexander Ovechkin no clube dos 1000 gols

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Na noite do último dia 22 de março de 2026, a história do hóquei no gelo ganhou um novo e monumental capítulo estatístico quando Alexander Ovechkin atingiu a marca de 1.000 gols na carreira, somando os jogos de temporada regular e os playoffs da NHL. O capitão do Washington Capitals precisava balançar as redes mais uma vez para entrar no seleto clube de quatro dígitos, e o momento não poderia ter sido mais fiel à sua lenda. Diante do líder da liga, o Colorado Avalanche, com a Capital One Arena pulsando em Washington, o jogo estava tenso no terceiro período. Restando pouco mais de cinco minutos para o fim do tempo regulamentar e com os Capitals em desvantagem no placar, a equipe conquistou um power play. Foi então que a mágica aconteceu: posicionado em seu "escritório" — o círculo esquerdo de faceoff —, Ovechkin recebeu um passe perfeito e disparou seu tradicional e letal tiro de primeira (one-timer) sem chances para o goleiro Mackenzie Blackwood. O gol empatou a partida em 2 a 2 e, embora o Avalanche tenha vencido por 3 a 2 na prorrogação, a noite pertenceu inteiramente ao camisa 8 sob uma ovação de pé ensurdecedora.



Com esse gol histórico, Ovechkin sacramentou sua imortalidade ao se tornar o único jogador na história da NHL a alcançar a marca de mil gols totais além do lendário Wayne Gretzky. Os números por trás da façanha mostram a precisão cirúrgica do russo ao longo de 21 temporadas: são 923 gols marcados na temporada regular e 77 gols nos playoffs da Stanley Cup. Para se ter uma ideia do quão raro é esse feito, o terceiro colocado nessa lista combinada é o lendário Gordie Howe, que encerrou sua brilhante trajetória com 869 gols somados. Agora, o "Great Eight" está a apenas 16 gols de igualar o recorde absoluto de Gretzky de 1.016 gols combinados (894 na temporada regular e 122 na pós-temporada). Olhando friamente para as médias e para o ritmo de jogo do veterano, ultrapassar a marca total do canadense parece ser apenas uma questão de tempo.



Essa nova caçada ganha ainda mais peso quando lembramos do feito do ano passado. Em abril de 2025, Ovechkin quebrou o recorde de Gretzky que muitos julgavam inquebrável. Ele conseguiu bater o recorde de mais gols na história acumulada da temporada regular (o recorde geral da carreira) ao anotar seu gol de número 895, enquanto o recorde de mais gols em uma única temporada individual ainda pertence a Gretzky, com os surreais 92 gols marcados em 1981-1982. De qualquer forma, ter superado a marca histórica de carreira e agora estar a poucos passos de ultrapassá-lo também no placar combinado coloca Ovechkin no topo do Olimpo do esporte.



O que torna tudo isso ainda mais fascinante é o fator longevidade. Aos 40 anos de idade, o atacante russo desafia o tempo em uma liga conhecida pelo desgaste físico extremo e pela velocidade da nova geração. No passado, era a regra que jogadores de hóquei pendurassem os patins bem antes dessa idade, moídos pelas lesões e pela queda natural de rendimento provocada pelo tempo. Hoje, Ovechkin faz parte de uma verdadeira revolução na ciência esportiva, na medicina regenerativa e na preparação física que permite que atletas de elite estendam suas carreiras em alto nível. Ele traça um paralelo perfeito com lendas de outras modalidades, como LeBron James no basquete e Cristiano Ronaldo no futebol. O russo não está apenas patinando para cumprir tabela; ele continua liderando o ataque de sua equipe, provando que a idade se tornou apenas mais um número a ser superado pelas estatísticas.