Jovem atleta de wrestling executado no Irã

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A arena de wrestling, onde a força bruta se transforma em técnica e o suor sela a honra de um competidor, foi substituída no Irã por um palanque de madeira e uma corda de cânhamo. No último dia 19 de março de 2026, o país não celebrou uma medalha, mas consumou o extermínio de um de seus talentos mais promissores: Saleh Mohammadi, de apenas 19 anos. A execução do jovem atleta em Qom, em meio a uma onda de protestos que sacode o regime desde o final do ano passado, é o ápice de uma política de Estado que confunde justiça com terrorismo psicológico. Acusado de "moharebeh" — ou "inimizade contra Deus" — e da suposta morte de dois agentes de segurança em janeiro, Mohammadi percorreu o trágico caminho já trilhado por Navid Afkari anos antes. O roteiro é viciado e sombrio: prisões arbitrárias, confissões arrancadas sob tortura nos porões do sistema e um julgamento sumário onde o direito de defesa é uma ficção jurídica. Enquanto o governo alega retribuição por sangue derramado, ativistas e evidências sugerem que o jovem sequer estava no local do crime.



A rigidez das leis iranianas, pautadas em uma interpretação medieval da Sharia, revela um abismo civilizatório quando comparada à maioria das nações modernas. Enquanto o mundo discute a proporcionalidade das penas, o Irã utiliza a pena de morte como uma ferramenta de controle social cirúrgica. É difícil não enxergar um exagero deliberado e cruel: mesmo que houvesse culpa, o sistema nega qualquer chance de reabilitação a um jovem que estava no auge de sua forma física e potencial competitivo. Ao rotular manifestantes como "guerreiros contra Deus", o regime transforma a dissidência política em heresia religiosa, permitindo execuções que, em qualquer democracia funcional, seriam classificadas como assassinatos de Estado. A pressa em enforcar um campeão de wrestling, um herói nacional por natureza em uma terra apaixonada pelas lutas, soa como um grito de pânico de um governo que precisa silenciar os fortes para intimidar os demais.



O que torna essa execução ainda mais perturbadora é o seu "timing" geopolítico. O Irã flerta hoje com um conflito direto contra Israel e os Estados Unidos, em uma escalada militar que ameaça incendiar o Oriente Médio. Diante de uma ameaça externa existencial, a prioridade de Teerã parece ser a caça sistemática aos seus próprios filhos. Em vez de unificar a nação ou focar na diplomacia e na defesa de suas fronteiras, o regime prefere desviar recursos e energia para o enforcamento de atletas e estudantes. É uma inversão de valores que beira o irracional: se o país está realmente em guerra, por que sacrificar jovens que poderiam representar o orgulho e a resistência da nação nos tatames do mundo? A resposta é clara: a maior ameaça ao sistema não vem de aviões estrangeiros, mas do desejo de liberdade que emana de dentro das suas próprias arenas esportivas.



O futuro de Saleh Mohammadi era luminoso. Com apenas 19 anos e já colecionando vitórias internacionais, ele era o tipo de atleta que o Irã costumava usar como vitrine de força e vitalidade. Sua morte é um prejuízo irreparável para o esporte, que agora observa, horrorizado, a neutralidade olímpica ser testada até o limite. A repercussão mundial foi imediata e carregada de indignação, com organizações de direitos humanos e associações globais de atletas exigindo o banimento imediato do Irã de todas as competições internacionais. O esporte não pode ser um refúgio para governos que usam suas estrelas como exemplo de repressão. Se o Comitê Olímpico Internacional e as federações de luta continuarem a permitir que o Irã desfile sua bandeira enquanto enforca seus competidores, eles estarão, por omissão, lavando o sangue das cordas de Qom. A execução de Saleh não foi um ato de justiça, mas o sacrifício de uma promessa nacional no altar de um regime que prefere reinar sobre o medo do que governar sobre a esperança.