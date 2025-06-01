Messi chega a 900 gols na carreira

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A história do futebol viveu mais um capítulo de contornos épicos na noite desta quarta-feira, 18 de março de 2026, quando o Inter Miami enfrentou o Nashville SC pela rodada de volta das oitavas de final da Concacaf Champions Cup. Em um Geodis Park lotado, o empate por 1 a 1 — que infelizmente selou a eliminação da equipe da Flórida pelo critério de gols fora de casa — acabou ficando em segundo plano diante da imensidão estatística de Lionel Messi. Aos 7 minutos do primeiro tempo, com um arremate preciso de perna esquerda após girar sobre a marcação na entrada da área, o astro argentino balançou as redes para anotar o seu 900º gol oficial na carreira. A marca coloca Messi em um patamar quase inalcançável, e também reacende o debate sobre a longevidade e a eficiência produtiva na comparação direta com seu eterno rival, Cristiano Ronaldo.



O dado mais impactante dessa nova barreira rompida reside na precocidade: Messi atingiu os 900 gols aos 38 anos e 267 dias, superando Cristiano Ronaldo, que alcançou a mesma marca em setembro de 2024, quando já contabilizava 39 anos e 213 dias. Essa diferença de quase um ano de idade no momento do

900º

gol sugere que, embora o português tenha a vantagem numérica absoluta no momento — acumulando atualmente 965 gols — a taxa de conversão e o tempo de carreira restante podem favorecer o argentino na mítica corrida pelo milésimo gol. Atualmente, Messi sustenta uma média de 0,80 gols por partida na temporada de 2026 da MLS, mostrando que, mesmo veterano, a letalidade dentro da área permanece intacta.



A projeção para o milésimo gol é o que agora pauta as discussões nos bastidores do esporte. Com Cristiano Ronaldo aos 41 anos e mantendo um regime físico espartano na Arábia Saudita, o português já deixou claro que prolongar a carreira até os 1000 gols é um objetivo pessoal declarado, embora a distância de 35 gols exija pelo menos mais duas temporadas em alto nível. Messi, por outro lado, sempre adotou um discurso mais focado no coletivo, mas a proximidade da marca e seu desempenho no Inter Miami indicam que o "projeto 1000" é matematicamente viável se ele estender seu contrato por mais dois anos. A busca pela marca histórica ganha um ingrediente extra com a proximidade da Copa do Mundo FIFA 2026, que começa em menos de três meses. Ambos os jogadores estão confirmados em suas seleções; a Argentina de Messi estreia contra a Argélia em 16 de junho, enquanto o Portugal de Ronaldo entra em campo no dia seguinte, configurando o que deve ser a última dança de ambos no maior palco da Terra.



Se o objetivo é a imortalidade estatística, os próximos meses serão decisivos. Ronaldo parece estar em um processo de extensão deliberada de sua trajetória profissional para garantir que será o primeiro a tocar o milhar (oficialmente, já que a FIFA não reconhece os 1000 gols de Pelé), enquanto Messi, agora com 900 gols e um fôlego renovado pela competitividade da MLS, entra oficialmente no vácuo do rival. Independentemente de quem chegar primeiro, ou se ambos alcançarão o feito, o fato é que o gol no Tennessee transformou a busca pelo milésimo não mais em um sonho distante, mas em uma contagem regressiva técnica e rigorosa que define o crepúsculo da era mais prolífica do futebol mundial.