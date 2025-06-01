Atlético de Madrid avança com tensão

10:34 Net Esportes 0 Comments

O Spotify Camp Nou foi palco, na noite de 3 de março de 2026, de um daqueles confrontos que explicam por que a Copa del Rey é uma das competições mais passionais do mundo, entregando um espetáculo de resiliência e estratégia entre Barcelona e Atlético de Madrid. Em uma partida marcada pela eletricidade vinda das arquibancadas, o Barcelona flertou com o épico ao vencer por 3 a 0, um resultado que, embora acachapante em qualquer outro contexto, não foi suficiente para apagar o estrago sofrido no jogo de ida. Os comandados de Diego Simeone, que entraram em campo protegidos por uma vantagem robusta construída no Metropolitano, souberam sofrer — como dita a cartilha do "Cholismo" — e garantiram a classificação para a grande final no placar agregado, frustrando uma torcida catalã que viu o sonho da prorrogação escapar por apenas um gol.



Desde o apito inicial, o Barcelona assumiu uma postura de tudo ou nada, empurrando o Atlético contra a própria área com uma pressão asfixiante e trocas de passes verticais que desmontaram o sistema defensivo madrilenho em momentos cruciais. Os gols foram saindo como atos de um drama crescente: o primeiro ainda na etapa inicial inflamou o estádio, o segundo nos acréscimos do primeiro tempo de pênalti trouxe a crença absoluta e o terceiro, já na metade do segundo tempo, colocou o time de Simeone em um estado de alerta máximo. Enquanto o Barça buscava o quarto gol que forçaria o tempo extra, o Atlético de Madrid se fechava em uma linha defensiva quase intransponível, abdicando da posse de bola, mas ainda assim encontrando espaços para contra-ataques que, por pouco, não selaram a classificação com mais tranquilidade, exigindo intervenções milagrosas do goleiro catalão.



No apito final, o contraste era evidente: o Barcelona lamentava a "quase" remontada, enquanto o Atlético celebrava a sobrevivência em uma noite de purificação. O grande personagem oculto por trás dessa resistência atende pelo nome de Diego Simeone. O técnico argentino, que já soma quase 15 anos ininterruptos no comando dos Colchoneros, continua sendo um ponto fora da curva no futebol de elite europeu. Sua longevidade no cargo é um testemunho de um projeto sólido que permitiu ao Atlético romper a dualidade histórica entre Real Madrid e Barcelona, mantendo o clube competitivo temporada após temporada, independentemente das oscilações de resultado ou das críticas pontuais ao seu estilo de jogo.



Essa estabilidade de Simeone serve como um espelho incômodo para a realidade do futebol brasileiro, onde a cultura da demissão imediata impede qualquer construção de identidade a longo prazo. Enquanto na Espanha um treinador recebe respaldo para atravessar tempestades e administrar vantagens estratégicas mesmo sob pressão extrema, no Brasil a figura do técnico é frequentemente tratada como o único culpado pelos fracassos, resultando em trocas de comando que beiram o absurdo e destroem qualquer planejamento. O Atlético de Madrid de 2026, classificado para mais uma final, é o resultado direto de uma paciência institucional que entende que o sucesso não nasce do caos, mas da continuidade — algo que o futebol sul-americano ainda custa a aprender.



O Atlético agora aguarda seu adversário na final, mas a lição deixada em Barcelona é clara: a camisa e a tática pesam, mas o tempo de trabalho de um treinador é o que sustenta o peso de uma decisão.