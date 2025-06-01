O som das bombas que ecoa nos esportes

10:47 Net Esportes 0 Comments

O silêncio que ecoou no Cbus Super Stadium, na Gold Coast australiana, não foi apenas uma ausência de som, mas um grito ensurdecedor de incerteza que congelou as espinhas de quem assistia à abertura da Copa Asiática Feminina de 2026. Enquanto as notas do hino nacional iraniano soavam pelos alto-falantes, as jogadoras da seleção do Irã permaneciam estátuas de mármore, rostos rígidos e lábios selados, em um protesto mudo que carregava o peso insuportável da morte do líder supremo, o Aiatolá Ali Khamenei, vitimado por ataques aéreos coordenados pelos Estados Unidos e Israel apenas dois dias antes.



O clima de temor que paira sobre o mundo encontrou no gramado um espelho sombrio: de um lado, a tentativa de manter o foco no esporte; de outro, a sombra de uma guerra total que ameaça engolir todas as esferas da vida civil. Em campo, a Coreia do Sul acabou vencendo por 3 a 0, um resultado que, em qualquer outro contexto, seria o foco das manchetes, mas que ali parecia uma nota de rodapé diante da tragédia geopolítica que se desenrola.



A capitã Zahra Ghanbari e a técnica Marziyeh Jafari tentaram, em declarações curtas e visivelmente tensas, blindar o grupo, afirmando que a equipe está ali para focar na competição e honrar o futebol feminino, mas a dificuldade de separar o apito inicial do estrondo das bombas é quase impossível. Esse abismo que se abre entre a diplomacia e a violência física não poupa o esporte. O conflito, que já resultou no fechamento do Estreito de Ormuz e em ataques retaliatórios a bases norte-americanas, enviou ondas de choque que forçaram o cancelamento imediato dos treinos de pneus da Fórmula 1 no Bahrein e colocaram em xeque a logística do próprio Grande Prêmio da Austrália.



Não é apenas o automobilismo que treme; competições do WEC (Campeonato Mundial de Endurance), a paralisação do campeonato de futebol saudita que fez Cristiano Ronaldo pegar seu avião particular rumo à Espanha, além de eventos regionais de diversas modalidades estão sendo suspensos ou alterados, revelando como o esporte, muitas vezes visto como uma bolha de paz, é vulnerável quando as potências mundiais decidem trocar o diálogo pelo aço. Não há como ignorar que o medo de uma escalada sem precedentes transforma cada partida em um ato de resistência ou luto, onde o resultado final importa muito menos do que a dúvida terrível sobre o que restará do amanhã quando as luzes dos estádios se apagarem.