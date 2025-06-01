Bam Adebayo na lista dos três maiores

A noite de 10 de março de 2026 trouxe de volta uma mágica esquecida em mais uma rodada de terça-feira na NBA; foi o momento em que a física e a lógica do basquete moderno foram desafiadas por Bam Adebayo. O pivô do Miami Heat, conhecido por sua versatilidade defensiva e jogo coletivo, transmutou-se em uma força ofensiva imparável, cravando impressionantes 83 pontos em uma única partida. Com essa performance monumental, Adebayo conseguiu estabelecer a maior marca de pontuação da franquia e a primeira vez que um jogador ultrapassou a barreira dos 60 pontos nesta temporada, além de conseguir escalar o Monte Olimpo do basquete mundial. Ao final do cronômetro, Bam ocupava isoladamente o segundo lugar na lista de maiores pontuadores em um jogo, superando os icônicos 81 pontos de Kobe Bryant em 2006 e ficando atrás apenas do recorde inalcançável de 100 pontos de Wilt Chamberlain, estabelecido em 1962. Há algo de místico no ar quando olhamos para os livros de história: as três maiores atuações individuais de todos os tempos — Wilt, Kobe e agora Bam — ocorreram em noites de terça-feira, como se o calendário conspirasse para o extraordinário.



O massacre esportivo começou cedo no Kaseya Center. Desde o primeiro salto, Adebayo demonstrou uma agressividade atípica, convertendo arremessos de meia distância e dominando o garrafão com uma precisão cirúrgica. Ao final do primeiro período, ele já havia registrado o melhor primeiro quarto da história de um jogador do Miami Heat. O ritmo não diminuiu e, antes do intervalo, Bam já havia derrubado o recorde de LeBron James de maior pontuação em um primeiro tempo pela franquia da Flórida. O que parecia ser apenas uma "mão quente" se transformou em uma perseguição histórica. A cada cesta no segundo tempo, o ginásio pulsava com a percepção de que a marca de Kobe Bryant estava em perigo. Quando Adebayo anotou o ponto 82 através de um lance livre sob uma ovação ensurdecedora, a história foi reescrita. No vestiário, a festa foi digna de um título, com baldes de gelo virados sobre o herói da noite e gritos de "MVP" que ecoavam pelos corredores. "Eu simplesmente entrei na zona", declarou um Bam ainda ofegante e visivelmente emocionado. "Eu olhava para o aro e ele parecia um oceano. Superar o Kobe, alguém que todos nós reverenciamos, é algo que eu ainda não processei. Só queria vencer o jogo, mas meus companheiros continuaram me alimentando e dizendo para não parar", algo semelhante com o que aconteceu com

Chamberlain.





Nos vestiários Bam escreveu o número 83 em um papel para repetir a icônica foto de

Wilt Chamberlain, aumentando ainda mais a

repercussão imediata e global daquela noite. Nas redes sociais e em entrevistas após seus respectivos jogos na mesma noite, as estrelas da liga pararam para comentar o feito. "83 pontos? Isso é videogame", postou um veterano da liga, enquanto outros destacavam como Bam conseguiu essa marca sem abdicar totalmente de sua presença defensiva. A discussão que agora domina as mesas redondas é inevitável: será que o recorde de 100 pontos de Wilt Chamberlain ainda é uma barreira intransponível? Por um lado, o jogo de hoje é marcado por um ritmo acelerado e uma eficiência sem precedentes nos arremessos de longa distância, o que teoricamente facilitaria grandes explosões individuais. Por outro, nunca o basquete foi tão coletivo e dependente do sistema; noites como a de Adebayo são anomalias estatísticas onde o talento individual rompe as amarras das táticas defensivas modernas, que são desenhadas justamente para impedir que um único jogador domine o jogo. Se a marca de Wilt um dia cair, será em uma noite onde a eficiência absoluta encontre um volume de jogo sobre-humano, mas, por enquanto, Bam Adebayo provou que, mesmo em uma era de passes extras e estatísticas avançadas, a vontade de um único homem ainda pode parar o mundo.