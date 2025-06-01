O colapso sem fim de Tiger Woods

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Tiger Woods não é mais um golfista; é um estudo de caso sobre a fragilidade da imortalidade esportiva e a decadência de um mito que se recusou a aceitar o próprio crepúsculo. O mais recente episódio de detenção por dirigir sob o efeito de substâncias não é um ponto fora da curva, mas o capítulo final previsível de um roteiro de autodestruição que o mundo se nega a ler por pura nostalgia. Ver o homem que outrora caminhava pelos gramados com a aura de um semideus agora estampado em fotos de delegacia, com o olhar perdido e a dignidade estilhaçada, é o preço que se paga por transformar um atleta em um monumento inabalável.



O colapso começou muito antes deste último acidente, naquela noite de Ação de Graças em 2009, quando a fachada de "bom pai de família" ruiu sob o peso de traições em série e escândalos sexuais que revelaram um homem vazio por trás do swing perfeito. O divórcio não foi apenas uma separação conjugal, foi a separação de Tiger com a própria excelência. O que se viu depois foi o rastro de um naufrágio: cirurgias nas costas que pareciam mais desculpas para uma mente que já não suportava a pressão e uma sucessão de retornos "vitoriosos" que nunca passaram de espasmos de um talento moribundo.



O título no Masters de 2019, vendido pela mídia como a maior redenção da história, foi, na verdade, o último suspiro de um fantasma; um Major solitário em meio a décadas de irrelevância competitiva. Enquanto Jack Nicklaus construiu sua lenda sobre a base da estabilidade e do respeito ao jogo, Woods escolheu o caminho do excesso e da imprudência. É trágico pensar que, em um esporte onde a longevidade permite que veteranos de 50 anos ainda desafiem os jovens, Tiger tenha preferido trocar os tacos pelas pílulas, pelo álcool e pela adrenalina autodestrutiva de um carro em alta velocidade.



Ele não perdeu o recorde de 18 Majors de Nicklaus por falta de técnica, mas por falta de caráter e disciplina fora das cordas. Hoje, ele não corre mais contra a história, ele foge de si mesmo, e cada nova manchete policial é um prego no caixão de um legado que poderia ter sido o maior de todos os tempos, mas que terminou como uma nota de rodapé sobre como o sucesso absoluto pode ser o veneno mais letal para quem não sabe o significado da palavra limite. Tiger Woods não nos deve mais nada como atleta, mas o esporte deve a si mesmo parar de venerar um homem que, repetidamente, escolhe a sarjeta em vez do pódio.