COI sai em defesa da diferença biológica

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O Comitê Olímpico Internacional (COI) acaba de detonar uma granada no centro do debate esportivo global ao anunciar uma guinada radical em suas políticas de elegibilidade: a reintrodução de testes de sexo baseados em análise cromossômica e a exclusão de atletas transgêneros das categorias femininas. Essa decisão, que encerra anos de uma política de "autodeclaração" e foco exclusivo nos níveis de testosterona, sinaliza um retorno ao que muitos chamam de realismo biológico, mas que outros denunciam como um retrocesso aos direitos humanos. Na prática, a medida estabelece que a biologia, definida no nascimento pelo par de cromossomos — XX para mulheres e XY para homens —, será o único critério soberano para a divisão de categorias. Isso implica a exclusão imediata de mulheres trans de competições de elite, independentemente de cirurgias ou tratamentos hormonais, e coloca em xeque a carreira de atletas com Diferenças de Desenvolvimento Sexual (DDS), que agora precisarão provar sua genética para permanecer na raia.



Os prejudicados por essa medida são óbvios: atletas que construíram suas identidades e carreiras sob a égide da inclusão e que agora se veem sem uma categoria onde competir. A opinião pública, como esperado, está em pé de guerra. De um lado, grupos de defesa dos direitos LGBTQIA+ e organizações de direitos humanos classificam a decisão como discriminatória e humilhante, alegando que o esporte deveria ser um espaço de acolhimento e que a ciência da performance é muito mais complexa do que um simples teste de DNA. Do outro lado, associações de atletas femininas e biólogos do esporte celebram o que chamam de "vitória da justiça esportiva", argumentando que a integridade da categoria feminina estava sendo destruída por uma ideologia que ignorava as realidades físicas do corpo humano.



A grande polêmica reside em um fato que o politicamente correto muitas vezes tenta varrer para baixo do tapete: a assimetria clara nas transições dentro do esporte. É raríssimo, para não dizer inexistente, ver um homem trans (que nasceu mulher e transicionou) buscando competir na elite masculina e dominando os pódios. A razão é puramente biológica: o teto de performance masculina é, via de regra, inalcançável para quem não passou pela puberdade sob o efeito da testosterona endógena. Em contrapartida, o que se observa é uma pressão crescente de mulheres trans (que nasceram homens) para competir contra mulheres biológicas. Nestes casos, a vantagem genética é gritante. Mesmo após anos de supressão hormonal, o corpo que se desenvolveu como masculino retém densidade óssea superior, maior capacidade pulmonar, fibras musculares de contração rápida e uma estrutura esquelética (como a largura dos ombros e o ângulo da bacia) projetada para a potência.



Ignorar esses fatores em nome da inclusão social é criar uma injustiça flagrante com as atletas que nasceram mulheres. Quando uma competidora que passou pela puberdade masculina entra na raia, a competição deixa de ser sobre quem treinou mais ou quem tem mais talento, e passa a ser sobre quem possui a herança genética mais vantajosa. O esporte de elite é definido por milésimos de segundo e gramas de força; permitir que essa disparidade biológica natural dos homens seja importada para a categoria feminina sob o rótulo de "identidade" é, na prática, condenar o esporte feminino à irrelevância competitiva. A nova postura do COI, embora dura e divisiva, parece finalmente reconhecer que, no campo de jogo, a biologia escreve regras que nenhum decreto social é capaz de apagar.