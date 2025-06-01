COI sai em defesa da diferença biológica

COI sai em defesa da diferença biológicaO Comitê Olímpico Internacional (COI) acaba de detonar uma granada no centro do debate esportivo global ao anunciar uma guinada radical em suas políticas de elegibilidade: a reintrodução de testes de sexo baseados em análise cromossômica e a exclusão de atletas transgêneros das categorias femininas. Essa decisão, que encerra anos de uma política de "autodeclaração" e foco exclusivo nos níveis de testosterona, sinaliza um retorno ao que muitos chamam de realismo biológico, mas que outros denunciam como um retrocesso aos direitos humanos. Na prática, a medida estabelece que a biologia, definida no nascimento pelo par de cromossomos — XX para mulheres e XY para homens —, será o único critério soberano para a divisão de categorias. Isso implica a exclusão imediata de mulheres trans de competições de elite, independentemente de cirurgias ou tratamentos hormonais, e coloca em xeque a carreira de atletas com Diferenças de Desenvolvimento Sexual (DDS), que agora precisarão provar sua genética para permanecer na raia.
Os prejudicados por essa medida são óbvios: atletas que construíram suas identidades e carreiras sob a égide da inclusão e que agora se veem sem uma categoria onde competir. A opinião pública, como esperado, está em pé de guerra. De um lado, grupos de defesa dos direitos LGBTQIA+ e organizações de direitos humanos classificam a decisão como discriminatória e humilhante, alegando que o esporte deveria ser um espaço de acolhimento e que a ciência da performance é muito mais complexa do que um simples teste de DNA. Do outro lado, associações de atletas femininas e biólogos do esporte celebram o que chamam de "vitória da justiça esportiva", argumentando que a integridade da categoria feminina estava sendo destruída por uma ideologia que ignorava as realidades físicas do corpo humano.
A grande polêmica reside em um fato que o politicamente correto muitas vezes tenta varrer para baixo do tapete: a assimetria clara nas transições dentro do esporte. É raríssimo, para não dizer inexistente, ver um homem trans (que nasceu mulher e transicionou) buscando competir na elite masculina e dominando os pódios. A razão é puramente biológica: o teto de performance masculina é, via de regra, inalcançável para quem não passou pela puberdade sob o efeito da testosterona endógena. Em contrapartida, o que se observa é uma pressão crescente de mulheres trans (que nasceram homens) para competir contra mulheres biológicas. Nestes casos, a vantagem genética é gritante. Mesmo após anos de supressão hormonal, o corpo que se desenvolveu como masculino retém densidade óssea superior, maior capacidade pulmonar, fibras musculares de contração rápida e uma estrutura esquelética (como a largura dos ombros e o ângulo da bacia) projetada para a potência.
Ignorar esses fatores em nome da inclusão social é criar uma injustiça flagrante com as atletas que nasceram mulheres. Quando uma competidora que passou pela puberdade masculina entra na raia, a competição deixa de ser sobre quem treinou mais ou quem tem mais talento, e passa a ser sobre quem possui a herança genética mais vantajosa. O esporte de elite é definido por milésimos de segundo e gramas de força; permitir que essa disparidade biológica natural dos homens seja importada para a categoria feminina sob o rótulo de "identidade" é, na prática, condenar o esporte feminino à irrelevância competitiva. A nova postura do COI, embora dura e divisiva, parece finalmente reconhecer que, no campo de jogo, a biologia escreve regras que nenhum decreto social é capaz de apagar.
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