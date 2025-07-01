A primeira rodada do Masters de Augusta

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O ar denso e carregado de expectativa que sempre envolve o Augusta National Golf Club pareceu ainda mais vibrante nesta quinta-feira, na abertura do Masters de Ausguta de 2026. Em um campo que não perdoa a hesitação, a primeira rodada entregou o drama clássico que solidifica este torneio como o ápice do golfe mundial. No centro das atenções, Rory McIlroy iniciou sua tentativa de repetir o títulos do ano passado com uma autoridade que há muito não se via em seus primeiros 18 buracos na Georgia. Com um cartão de 67 tacadas (-5), o norte-irlandês mostrou uma agressividade controlada, punindo os par 5 com a precisão de quem finalmente parece ter feito as pazes com a pressão psicológica que o perseguia desde 2011. McIlroy jogou muito bem e liderou com a confiança de quem sabe que o tempo é seu adversário mais implacável.



Dividindo o topo da tabela está a grande surpresa do dia, Sam Burns. Embora Burns não seja um desconhecido no circuito, sua performance de -5 foi uma aula de resiliência e jogo curto, superando as expectativas dos analistas que focavam suas apostas em nomes mais badalados. Enquanto Burns brilhava, o mundo do golfe assistia atônito ao que parecia ser uma volta protocolar de Scottie Scheffler transformar-se em frustração. O número um do mundo caminhava para alcançar a liderança compartilhada, mas um colapso catastrófico nos dois últimos buracos — onde a precisão de seus ferros o abandonou — o empurrou para um cartão de 70 tacadas (-2). Para Scheffler, o dano foi mais mental do que matemático, pois terminar o dia com um gosto amargo após se manter firme por 16 buracos é um teste de fogo para sua capacidade de recuperação.



Observando tudo isso de perto, Xander Schauffele surge como a sombra perigosa no retrovisor dos líderes. Com uma volta sólida e silenciosa, Schauffele terminou o dia com -2, demonstrando aquela paciência metódica que o torna um candidato ideal para surpreender no final de semana. Enquanto ele sobe degrau por degrau, outros "gigantes" parecem ter ficado presos no elevador. Veteranos e ex-campeões de Majors como Jon Rahm (+6) e Bryson DeChambeau (+4) tiveram um dia para esquecer, sucumbindo às armadilhas dos greens rápidos e ventos traiçoeiros de Augusta, ficando perigosamente próximos de um corte precoce.



A maior decepção do dia, no entanto, foi o abismo entre o marketing e a realidade no caso de Robert MacIntyre. O escocês chegou ao torneio cercado por um hype desproporcional, apontado por muitos como a grande esperança europeia para desafiar McIlroy. O resultado foi, para dizer o mínimo, pífio: um doloroso +8 (80). Sua incapacidade de ler as linhas de Augusta o deixou atrás até mesmo do veteraníssimo Fred Couples, que aos 66 anos de idade conseguiu entregar um +6 (78), provando que o conhecimento do campo e o carisma de um campeão ainda valem mais do que qualquer expectativa inflada pela mídia.



Para os próximos dias, o Masters de 2026 desenha um cenário de alta voltagem. A grande questão é se McIlroy conseguirá manter a compostura e o ritmo para continuar vestindo o casaco verde ou se a instabilidade que o assombrou no passado dará espaço para nomes como Burns ou o resiliente Schauffele. O colapso de Scheffler pode ter sido apenas um soluço ou o início de uma vulnerabilidade rara. Em Augusta, a glória é eterna, mas como vimos nesta quinta-feira, o caminho até ela é pavimentado por nervos de aço e a dura realidade de que, no golfe, o favoritismo é apenas uma palavra até que a última bola caia no buraco 18 no próximo domingo.