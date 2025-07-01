O Adeus a Davey Lopes

10:43 Net Esportes 0 Comments

O diamante do Dodger Stadium parece ter perdido um pouco de seu brilho, e as bases, que ele outrora conquistava com uma audácia quase poética, hoje permanecem estáticas e silenciosas. A notícia da partida de Davey Lopes, aos 80 anos, no último dia 8 de abril de 2026, em Rhode Island, foi um registro do fim de uma vida, e também o encerramento de um dos capítulos mais vibrantes e velozes da história do beisebol. Vítima de complicações decorrentes da doença de Parkinson, o homem que transformou a arte de correr as bases em um espetáculo de estratégia e coragem deixa um vazio que nenhuma estatística será capaz de preencher. Lopes além de ter sido um grande um jogador; foi também o motor de uma era de ouro em Los Angeles, o capitão silencioso que personificava a resiliência de uma equipe que se tornou lendária.



A trajetória de David Earl Lopes começou em Providence, mas sua alma encontrou residência definitiva na segunda base do Los Angeles Dodgers. Foi ali que ele ajudou a consolidar o mais longevo e icônico "infield" da história da Major League Baseball, ao lado de Steve Garvey, Bill Russell e Ron Cey — um quarteto que jogou junto por oito temporadas e meia, tornando-se o símbolo de uma fidelidade rara no esporte profissional. Com a camisa dos Dodgers, entre 1972 e 1981, Lopes dominou o ritmo das partidas. Suas pernas eram ferramentas de precisão: liderou a Liga Nacional em bases roubadas em 1975, com impressionantes 77 furtos, e novamente em 1976, com 63. Seu recorde de 38 bases roubadas consecutivas sem ser pego, estabelecido em 1975, permaneceu como um padrão de excelência por anos, provando que sua velocidade era guiada por uma inteligência analítica superior.



Os prêmios foram uma consequência natural de seu talento: quatro seleções consecutivas para o All-Star Game (1978-1981) e a conquista da Luva de Ouro em 1978, atestando que sua defesa era tão sólida quanto seu ataque era agressivo. O ápice de sua jornada como jogador veio em 1981, quando, como capitão, liderou os Dodgers à vitória na World Series contra o New York Yankees, encerrando um jejum que angustiava a cidade de Los Angeles. Mesmo após deixar os Dodgers, Lopes desafiou o tempo. Aos 40 anos, defendendo o Chicago Cubs, ele ainda foi capaz de roubar 47 bases, uma marca que soa impossível para muitos atletas no auge da juventude. Ele encerrou sua carreira como jogador em 1987, no Houston Astros, com 557 bases roubadas — a 26ª maior marca de todos os tempos — e a certeza de ter extraído cada gota de esforço de seu corpo.



Mas o beisebol estava em seu sangue, e a aposentadoria do bastão foi apenas o prelúdio para uma nova fase de influência. Como treinador e, posteriormente, manager do Milwaukee Brewers entre 2000 e 2002, ele transmitiu sua sabedoria a novas gerações. Sua passagem como treinador de primeira base foi transformadora para equipes como o Philadelphia Phillies, onde sua mentoria foi crucial para o título da World Series de 2008. Lopes não ensinava apenas a correr; ele ensinava a ler o medo do arremessador, a antecipar o movimento da bola e a ter a audácia de desafiar o estabelecido. Seu legado como técnico é visível em cada jogador que hoje desliza com perfeição em direção a uma base, carregando um pouco do DNA de "The Thief" (O Ladrão), como era carinhosamente chamado.



Após se afastar definitivamente dos campos em 2017, Davey Lopes viveu seus últimos anos de forma mais reservada, mas sua presença ainda era sentida em cada homenagem e em cada visita ao dugout dos Dodgers, onde era reverenciado como uma entidade. A luta contra o Parkinson foi sua última grande batalha, travada com a mesma dignidade com que enfrentava os arremessadores mais temidos da década de 70. Sua partida deixa o mundo do esporte em luto profundo, pois ele representava uma época em que o beisebol era feito de instinto, suor e uma lealdade inabalável às cores de um time. A ausência de sua figura magra e ágil na linha de primeira base é uma ferida aberta para os fãs que cresceram vendo-o voar sobre o pó de tijolo. Davey Lopes correu pelas bases e correu para a eternidade, deixando para trás um rastro de glória e a saudade imensa de um tempo em que o jogo parecia mais simples, mais humano e infinitamente mais emocionante. O beisebol hoje está mais lento, pois um de seus corredores mais brilhante finalmente parou para descansar.