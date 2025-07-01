Real Madrid para em Manuel Neuer

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O Santiago Bernabéu testemunhou, na última terça-feira, uma daquelas noites de Champions League inesquecíveis, mas que, desta vez, deixou um gosto amargo para a torcida merengue. O Real Madrid foi derrotado em casa pelo Bayern de Munique por 2 a 1, em um confronto que, estatisticamente, poderia ter tido um desfecho completamente diferente. Jogar no Bernabéu costuma ser uma sentença para os visitantes, porém os bávaros demonstraram uma frieza cirúrgica para castigar os erros defensivos do time de Álvaro Arbeloa. Agora, a equipe espanhola encara a difissílima missão de reverter o placar na Allianz Arena, um cenário onde o Bayern raramente cede terreno, tornando a classificação para as semifinais um desafio que beira o impossível para muitos, mas não para o "Rei da Europa".



A história do Real Madrid é pavimentada por reviravoltas épicas, as famosas remontadas, embora o roteiro habitual envolva reverter desvantagens fora de casa no jogo de volta em Madrid. No entanto, o torcedor mais atento pode buscar esperança em precedentes raros, como na Copa da UEFA de 1994/95, quando o Real perdeu o primeiro jogo em casa para o Odense por 3 a 2 e conseguiu buscar a vitória por 2 a 0 na Dinamarca. É essa mística que o elenco precisará invocar para superar a frustração de ontem, onde as chances desperdiçadas foram o grande tema da noite. Foram pelo menos três oportunidades claras de gol — uma delas cara a cara com Vinícius Júnior e outra em uma cabeçada à queima-roupa de Bellingham — que pararam em uma barreira intransponível vestindo a camisa 1 do Bayern.



Manuel Neuer, aos 40 anos, realizou uma exibição que pareceu ignorar a passagem do tempo. O veterano conseguiu operar milagres sob as traves, e também deu uma aula de como atuar como um "goleiro-líbero", saindo da área diversas vezes para antecipar lançamentos e participar ativamente da construção de jogo com os pés, quebrando a pressão alta do Real Madrid. Sua performance de gala reacende o debate na Alemanha: a idade é apenas um detalhe quando a técnica e o posicionamento atingem esse nível de perfeição. Com a Copa do Mundo de 2026 batendo à porta, Neuer prova que ainda é o dono absoluto da meta da Seleção Alemã, mostrando que sua liderança e agilidade podem ser o diferencial para a Nationalmannschaft na busca pelo pentacampeonato mundial. Para o Real, resta lutar contra o tempo e contra um goleiro que, no auge de sua maturidade, parece ter decidido que o caminho para a final passa obrigatoriamente por suas luvas.