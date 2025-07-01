E o Real também acabou eliminado

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O futebol europeu testemunhou, na noite de 15 de abril de 2026, uma daquelas jornadas que desafiam a lógica e reafirmam por que a Champions League é o ápice do esporte. Na Allianz Arena, o confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid foi mais um jogo épico e frenético de sete gols que terminou com a classificação bávara após uma vitória por 4 a 3 (6 a 4 no agregado). O Real Madrid, fiel ao seu misticismo em competições continentais, deu um susto logo nos primeiros 35 segundos de partida: Arda Güler aproveitou uma falha clamorosa e impensável de Manuel Neuer — que havia sido o herói intransponível no jogo de ida — para abrir o placar. O goleiro alemão, que parecia viver uma noite de vilão após uma carreira de glórias, entregou a bola nos pés do jovem turco, colocando os merengues em uma vantagem que parecia desenhar mais uma daquelas reviravoltas históricas do time de Madri.



O que se seguiu foi um duelo de alternativas constantes, onde a tática deu lugar ao puro talento e ao nervosismo. O Bayern empatou rapidamente com Pavlović, mas Güler, em noite inspirada, recolocou o Real na frente com uma cobrança de falta magistral. Antes do intervalo, Harry Kane e Mbappé ainda balançaram as redes, deixando o placar em um eletrizante 3 a 2 para o Real, resultado que, naquele momento, forçava a prorrogação devido à vitória alemã na Espanha. Entretanto, a sensação no estádio era de que o Real Madrid, apesar de letal nos contra-ataques e de flertar com o placar necessário, nunca deteve o controle real das ações. O Bayern pressionava com uma intensidade sufocante, enquanto o time de Álvaro Arbeloa tentava sobreviver às investidas de Musiala e Luis Díaz.



O ponto de ruptura e o momento mais polêmico da noite ocorreram aos 41 minutos da etapa final. Eduardo Camavinga, que já tinha um cartão amarelo, foi expulso em um lance contestadíssimo que gerou revolta no banco madrilenho e paralisou a partida por alguns minutos. Com um homem a menos, o Real Madrid viu sua resistência desmoronar. O Bayern, sentindo o sangue, partiu para o nocaute: Luis Díaz marcou o gol do empate aos 89 minutos e, já nos acréscimos, Michael Olise selou a vitória contundente que garantiu os alemães na próxima fase. O Real, mestre das viradas, desta vez não encontrou forças para reagir ao golpe final, vendo suas chances de um 16º título desaparecerem sob o barulho ensurdecedor da torcida em Munique.



O desfecho da rodada selou um cenário raro na história recente da competição: com a eliminação simultânea de Real Madrid e Barcelona — que caiu diante do Atlético de Madrid no dia anterior —, o futebol espanhol perdeu seus dois maiores pilares de uma só vez. Agora, o quadro de semifinalistas está definido com Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Arsenal. Entre os sobreviventes, o favoritismo parece pender para o duelo entre Bayern e PSG, que muitos consideram uma final antecipada pela qualidade técnica e profundidade dos elencos. O Bayern chega embalado pela força mental demonstrada contra o maior campeão do torneio, enquanto o PSG, detentor do título, busca a consolidação de sua era de domínio. Correndo por fora, o Arsenal de Mikel Arteta e o resiliente Atlético de Simeone surgem como ameaças reais, famintos por uma taça que ainda falta em suas galerias, prometendo semifinais onde a tática e a emoção devem andar lado a lado.