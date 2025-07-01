New York Mets vive um drama na MLB

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As luzes da Times Square podem brilhar com a mesma intensidade de sempre, mas para o torcedor do Queens, o brilho desapareceu e deu lugar a uma névoa densa, comparável às manhãs mais cinzentas no East River. O que se vê no Citi Field é uma má fase e um colapso em tempo real que desafia a lógica de um elenco montado para a glória. O Mets perdeu novamente, selando uma marca trágica de 11 derrotas consecutivas que ecoa como um metrô barulhento e fora de controle pelas galerias de Nova York. Para uma equipe que entrou na temporada de 2026 com o status de favorita absoluta ao título da Divisão Leste e um dos caminhos mais pavimentados rumo aos playoffs, o cenário atual é um pesadelo estatístico. As projeções que antes davam como certa a presença na pós-temporada agora despencam drasticamente, assemelhando-se à queda de temperatura em um inverno rigoroso no Central Park, e a cada novo "strike out" ou erro defensivo, o drama continua a corroer as esperanças de uma cidade que não tem paciência para o fracasso caro.



A história da MLB é implacável com sequências dessa magnitude, e olhar para o passado é ver sombras assustadoras. O recorde absoluto de derrotas consecutivas na era moderna pertence ao Philadelphia Phillies de 1961, que amargou 23 reveses seguidos, uma marca que o Mets, apesar da drástica má fase, ainda espera não flertar. Contudo, 11 derrotas colocam o time em um grupo seletivo de agonia. Ver um gigante com uma folha salarial astronômica empilhar resultados negativos dessa forma é como observar o Empire State Building tremer; algo parece fundamentalmente errado na estrutura. O torcedor nova-iorquino, acostumado com o ritmo frenético da 5ª Avenida, agora assiste a um time que parece caminhar em câmera lenta, incapaz de reagir a golpes que antes seriam facilmente absorvidos.



Entretanto, se existe algo que define Nova York tanto quanto seus monumentos, é a capacidade de resiliência e o renascimento das cinzas. Embora raras, as histórias de superação após sequências de dois dígitos de derrotas existem e servem como o último fio de esperança para o técnico e a diretoria. No passado, pouquíssimos times conseguiram o milagre de chegar aos playoffs após perderem 10 ou mais jogos seguidos na mesma temporada. O exemplo mais notável e recente é o do Los Angeles Dodgers de 2017, que após sofrer uma sequência de 11 derrotas consecutivas em setembro, conseguiu se recompor para chegar à World Series. Outro caso histórico é o do New York Giants de 1951, que após uma sequência terrível, protagonizou uma das maiores arrancadas da história do beisebol. A questão que paira sobre o Queens é se este elenco do Mets possui a mesma fibra moral ou se a confiança foi deixada em alguma estação esquecida do Brooklyn.



Analisar as chances de recuperação do Mets agora exige mais do que apenas olhar para o bastão ou para o montinho; exige uma análise psicológica de um grupo que parece ter esquecido como vencer. O talento ainda está lá, escondido sob a pressão de uma cidade que cobra resultados imediatos e não perdoa a mediocridade. Para sair desse buraco, o Mets precisará de algo mais do que uma vitória isolada; precisará de uma sequência de redenção tão impactante quanto a própria queda. O beisebol, assim como a vida em Manhattan, é um jogo de paciência e ajustes constantes, mas o relógio está correndo contra eles. Se a virada não começar agora, a temporada de 2026 será lembrada não pelas promessas de troféu, mas como o ano em que o céu desabou sobre o Citi Field, deixando os torcedores esperando por um milagre que, a cada jogo, parece mais distante do que o fim da linha de um trem atrasado em plena hora do rush.