O retorno de Schlittler ao Fenway Park

O retorno de Schlittler ao Fenway ParkNão existe no esporte mundial um fenômeno tão visceral e desgastante quanto o clássico entre New York Yankees e Boston Red Sox. É uma rivalidade que vai além das quatro linhas do diamante, alimentada por décadas de maldições, trocas imperdoáveis e uma animosidade que parece renovar-se a cada primavera. Nesta última quinta-feira, 23 de abril de 2026, o encerramento da primeira série de três jogos da temporada regular em Fenway Park foi mais um capítulo dessa história e um acerto de contas pessoal que deixou Boston em estado de choque e o mundo do beisebol em chamas.
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O centro gravitacional dessa tempestade atende pelo nome de Cam Schlittler. Para o torcedor comum, ele é apenas um arremessador de elite; para o "Red Sox Nation", ele é o modelo do traidor. Nascido em Massachusetts, Schlittler cresceu sob a sombra do "Monstro Verde", vestindo as cores dos Sox e sonhando em ser o herói da Nova Inglaterra. No entanto, o destino — e uma negociação fria — o vestiu com as listras dos Yankees. O ódio solidificou-se em 2025, quando ele foi o carrasco que eliminou Boston na pós-temporada, resultando em uma onda de ameaças deploráveis que tornaram seu retorno ao Fenway nesta semana um evento de segurança máxima.
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O jogo de quinta-feira foi um duelo de xadrez em alta velocidade. O abridor do Red Sox estava em uma noite inspirada, mantendo o lineup de Nova York em xeque com uma precisão cirúrgica que faria qualquer outro time sucumbir. Mas Schlittler não é qualquer um. Atuando sob constantes vaias e insultos que ecoavam por toda a Yawkey Way, ele foi além da perfeição técnica. Ele foi melhor, mais frio e, para a agonia local, mais dominante. O placar de 4 a 2 a favor dos Yankees foi construído no braço de um homem que parecia exorcizar seu próprio passado a cada strikeout.
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Contudo, a reviravolta polêmica que roubou as manchetes não ocorreu durante os nove innings, mas no instante em que o último out foi registrado. Em um gesto que desafiou as "regras não escritas" do esporte e incendiou a ética da rivalidade, Schlittler, ao caminhar para o dugout, parou, apontou para o logotipo dos Red Sox no muro e, em seguida, beijou o escudo dos Yankees com uma intensidade que beirou o escárnio. A provocação resultou em uma invasão de campo frustrada e em uma discussão acalorada entre as comissões técnicas, com críticos acusando o arremessador de desrespeitar suas raízes, enquanto os defensores celebram a morte da neutralidade no esporte moderno.
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Com essa vitória crucial, os Yankees consolidam sua liderança na AL East, exibindo um aproveitamento que os coloca como favoritos absolutos ao título da divisão. Já os Red Sox, apesar do bom desempenho técnico nesta série, amargam o meio da tabela, precisando desesperadamente de ajustes no bullpen se quiserem sonhar com uma vaga de Wild Card. O que se viu nesta quinta-feira foi o prelúdio de uma temporada onde o talento técnico é apenas metade da história. Se Schlittler mantiver esse nível de frialdade, o caminho para a World Series passará obrigatoriamente pelo Bronx, mas o preço a pagar será uma hostilidade que Boston não esquecerá tão cedo. O beisebol de 2026 recuperou seu fogo, mas as cicatrizes desta série podem demorar anos para fechar.
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