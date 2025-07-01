Tá chegando o Kentucky Derby 2026

Tá chegando o Kentucky Derby 2026O Kentucky Derby transcende as barreiras de um simples evento hípico para se consolidar como uma das maiores celebrações culturais e esportivas do planeta. Realizada ininterruptamente desde 1875 no histórico hipódromo de Churchill Downs, em Louisville, a prova é carinhosamente apelidada de "Os Dois Minutos Mais Emocionantes do Esporte". Sua relevância não se limita ao turfe; ela é o marco inicial da tríplice coroa americana e um fenômeno de audiência que para os Estados Unidos e atrai olhares de todos os continentes. A história da corrida começou pelas mãos de Meriwether Lewis Clark Jr., que se inspirou nos grandes derbies europeus para criar uma tradição que hoje, em sua 152ª edição, mantém a mesma aura de prestígio e elegância que definiram o século XIX.
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Ao longo das décadas, o Derby imortalizou lendas que se tornaram ícones da cultura popular. Falar de Kentucky é, inevitavelmente, evocar a memória de Secretariat, que em 1973 estabeleceu o recorde de tempo da prova (1:59.40) — uma marca que permanece imbatível até hoje. Relembrar os tríplice coroados é reverenciar a perfeição atlética de nomes como Sir Barton (o primeiro, em 1919), o imponente Seattle Slew e, mais recentemente, o fenômeno American Pharoah, que em 2015 encerrou um jejum de 37 anos, seguido pela maestria de Justify em 2018. Esses cavalos não apenas venceram corridas; eles elevaram o esporte a um patamar de mística que justifica o investimento de milhões de dólares em criação e treinamento.
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Para além das pistas, o Kentucky Derby é um espetáculo de costumes. As tradições são o coração do evento, começando pelo icônico Mint Julep, o coquetel à base de bourbon, hortelã e açúcar que é servido aos milhares em copos de prata ou copos colecionáveis. Na gastronomia, o famoso guisado Burgoo e o sanduíche Hot Brown compõem o paladar local. No entanto, o que realmente define a paisagem de Churchill Downs é o desfile de moda espontâneo: os homens em seus ternos de cores vibrantes e as mulheres ostentando chapéus extravagantes e fascinators que desafiam a gravidade. É uma simbiose única entre o rigor do esporte de elite e a descontração de uma festa popular que recebe cerca de 150 mil pessoas anualmente, todas unidas pelo canto emocionado de "My Old Kentucky Home" antes da largada.
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A edição de 2026, marcada para este sábado, 2 de maio, promete ser uma das mais competitivas da história recente, com uma bolsa recorde de US$ 5 milhões. O clima de expectativa é absoluto, especialmente em torno dos principais favoritos que dominaram as provas preparatórias. Entre os nomes que despontam no topo das apostas estão:
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* Renegade (4-1): O grande favorito deste sábado, treinado pelo lendário Todd Pletcher e montado por Irad Ortiz Jr. Apesar de ter sorteado o difícil baliza 1, suas vitórias no Arkansas Derby e no Sam F. Davis o colocam como o cavalo a ser batido.
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* Commandment (6-1): Treinado por Brad Cox, este potro chega com uma sequência de quatro vitórias, incluindo o Florida Derby. Curiosamente, ele é meio-irmão de Renegade, criando uma rivalidade familiar nas pistas.
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* Further Ado (6-1): Outro trunfo de Brad Cox, vencedor do Blue Grass Stakes por impressionantes 11 corpos de vantagem, mostrando que adora a distância clássica de 2.000 metros.
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* So Happy (15-1): A grande narrativa humana da prova. O cavalo será conduzido por Mike Smith, que aos 60 anos busca se tornar o jóquei mais velho da história a vencer o Derby, quebrando o recorde de Bill Shoemaker.
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* Danon Bourbon (20-1): A esperança japonesa. Invicto em seu país de origem, o descendente de Maxfield tenta consolidar o domínio global que o Japão vem buscando no turfe mundial.
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Com um field completo de 20 competidores, a edição de 2026 traz uma mistura intrigante de velocidade pura e resistência. O favoritismo de Renegade será testado logo nos primeiros metros devido à sua posição interna, o que pode abrir espaço para atropeladores como The Puma e Chief Wallabee. O que resta ao público é preparar seus chapéus, servir o bourbon e aguardar pelo momento em que o portão se abrir e, por apenas dois minutos, o mundo inteiro se voltará para a poeira e a glória de Louisville. O Kentucky Derby não é apenas uma corrida; é a prova de que a tradição, quando bem cuidada, galopa eternamente.
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