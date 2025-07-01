Uma maratona em menos de duas horas

Uma maratona em menos de duas horasO asfalto de Londres, frequentemente lavado pela chuva fina da primavera, testemunhou no último domingo, 26 de abril de 2026, algo que muitos já imaginavam que um dia seria possível dentro das regras rigorosas de uma competição oficial. Sabastian Sawe, o queniano que já havia conquistado a capital britânica no ano anterior, defendeu seu título e também implodiu a barreira mais mística do atletismo mundial. Ao cruzar a linha de chegada em frente ao Palácio de Buckingham com o cronômetro cravado em 1h59min30s, Sawe transformou o que era uma teoria fisiológica em uma realidade tangível e incontestável. A atmosfera na The Mall se traformou em celebração e choque coletivo. Ver um ser humano sustentar aquele ritmo por 42,195 quilômetros, sem o auxílio de batedores rotativos ou condições de laboratório, foi como assistir à quebra da barreira do som em plena via pública.
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A jornada de Sawe até este momento foi marcada por uma resiliência que beira o cinematográfico. Apenas três meses antes, em janeiro, o corredor enfrentava uma lesão que colocava em dúvida sua participação na prova. Sua preparação efetiva começou apenas em fevereiro, um cronograma que qualquer treinador consideraria suicida para um recorde mundial. No entanto, o atleta de 31 anos carregava consigo a confiança de quem já havia vencido em Londres com 2h02min27s e a precisão técnica de um mestre. Ele liderou o pelotão de elite com uma frieza cirúrgica, passando pela metade da prova em 60min29s. Enquanto outros favoritos começavam a ceder ao ácido lático sob o sol pálido de Londres, Sawe parecia ganhar velocidade, executando uma segunda metade de prova negativa em impressionantes 59min01s.
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É impossível falar deste feito sem invocar a sombra de Eliud Kipchoge. Em 2019, em Viena, o mundo parou para ver Kipchoge correr 1h59min40s, mas aquela era uma exibição controlada, com marcapassos em formação de "V", entrega de hidratação por ciclistas e um percurso escolhido a dedo. O feito de Sawe carrega o peso da "legalidade". Foi uma corrida aberta, com curvas reais, asfalto urbano e adversários famintos. Se Kipchoge provou que o homem podia correr abaixo de duas horas, Sawe provou que o homem pode vencer uma corrida abaixo de duas horas. A legitimidade do recorde de Sawe encerra um capítulo de debates técnicos e abre uma nova era onde o cronômetro com o dígito "1" na frente deixa de ser uma anomalia para se tornar o novo padrão de excelência.
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Contudo, a história desta maratona reserva uma ironia fascinante que já começa a alimentar debates nos círculos esportivos. Apenas onze segundos após Sawe romper a fita, o etíope Yomif Kejelcha também cruzou a linha abaixo da barreira mítica, com 1h59min41s. Em sua estreia na distância, Kejelcha tornou-se o segundo homem na história oficial a quebrar as duas horas, mas sua glória foi instantaneamente eclipsada. Fica a questão provocativa: estaríamos diante de uma evolução súbita da espécie ou Kejelcha foi o beneficiário final do "efeito vácuo" e do ritmo implacável de Sawe? Há quem diga que, uma vez que a barreira mental é derrubada pelo líder, o caminho fica pavimentado para os que vêm atrás. Kejelcha aproveitou cada centímetro da pegada de Sawe, perdendo o contato apenas nos metros finais após ignorar seu último posto de hidratação. O fato de dois homens terem alcançado o "impossível" no mesmo dia levanta uma dúvida provocante sobre a grandiosidade do feito: teria a barreira das duas horas se tornado subitamente frágil ou fomos apenas testemunhas da maior convergência de talento e tecnologia da história das maratonas? Seja como for, Londres 2026 será lembrada como o dia em que o impossível se tornou, definitivamente, oficial.
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