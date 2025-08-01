Rai vence o campo e o PGA Championship

Rai vence o campo e o PGA ChampionshipO segundo Major de golfe do ano entregou um enredo digno de cinema e coroou um campeão histórico, embora completamente improvável. O PGA Championship de 2026, disputado no implacável Aronimink Golf Club — campo na Pensilvânia que só havia sediado o torneio uma única vez na história, em 1962 —, testou os limites dos melhores golfistas do mundo com suas linhas severas e alta dificuldade, gerando uma onda de reclamações nos bastidores sobre as condições extremas e a configuração dos buracos. Em meio ao caos técnico que fez os principais favoritos ficarem pelo caminho, o inglês Aaron Rai resistiu à pressão para erguer a icônica Wanamaker Trophy, quebrando um jejum de mais de um século para atletas de seu país e contrariando todas as probabilidades da semana.
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O desenho do torneio deu o tom do desafio logo no início. Diante de um campo que não dava margem para erros, o primeiro e o segundo dia viram um congestionamento insano na liderança, com mais de uma dezena de jogadores empatados no topo da tabela, incapazes de abrir vantagem. Foi apenas no "Moving Day", o tradicional sábado, que o público finalmente viu um líder isolado surgir, mas o verdadeiro drama ficou reservado para a reta final do domingo. Aaron Rai, que entrou desacreditado pelas bolsas de apostas, construiu sua vitória de forma cirúrgica na segunda parte do último dia. Nos nove buracos finais, o inglês demonstrou uma frieza assustadora. O momento definitivo da sua carreira veio no buraco 17, um par 3 extremamente tenso, onde Rai embocou um quase milagroso putt de passados 68 pés de distância para garantir o passarinho (birdie) que sepultou as chances de Jon Rahm e Alex Smalley, carimbando seu cartão final com 65 tacadas (-5 na rodada final) e fechando o campeonato com 9 abaixo do par.
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Enquanto Rai celebrava o ápice de sua trajetória, as superestrelas do esporte viveram dias de pura frustração. Rory McIlroy experimentou o sabor amargo dos extremos: abriu o torneio com uma quinta-feira terrível, anotando 74 tacadas, conseguiu se recuperar de forma brilhante no meio da semana com rodadas de 67 e 66, mas voltou a sucumbir no último dia sob a pressão de Aronimink, terminando empatado na sétima posição. Já o número um do mundo, Scottie Scheffler, foi a personificação da agonia nesta edição; o americano passou o torneio inteiro brigando bravamente contra o par do campo desde os primeiros buracos da rodada de abertura, mas nunca conseguiu engatar a marcha necessária para ameaçar o topo, terminando em um modesto e sofrido empate no 14º lugar com duas abaixo do par no total.
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Visivelmente emocionado e ainda processando o feito, o novo campeão desabafou após a conquista. "É algo totalmente surreal. Tem sido uma temporada muito frustrante para mim, então estar aqui hoje vai além dos meus sonhos mais selvagens. A chave foi manter a consistência física e mental nas últimas semanas, e eu realmente consegui desfrutar deste campo maravilhoso", declarou Aaron Rai, que agora inscreve seu nome para sempre na galeria dos imortais do golfe mundial.
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