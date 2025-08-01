Rosenqvist faz história nas 500 milhas

Rosenqvist faz história nas 500 milhasO Indianapolis Motor Speedway viveu no último domingo, 24 de maio de 2026, um capítulo que será eternizado nos livros de história do automobilismo mundial. A 110ª edição das 500 Milhas de Indianápolis foi além de uma corrida, uma jornada épica que desafiou a resistência física dos pilotos e a estratégia das equipes, tudo sob uma atmosfera de incerteza climática. Antes mesmo da bandeira verde, o clima no "Brickyard" era de expectativa máxima; a clássica cerimônia de abertura, com suas notas de "Back Home Again in Indiana" e o hino nacional americano na voz macia de Jordin Sparks, silenciou as centenas de milhares de fãs presentes, criando um contraste arrepiante com o rugido que viria logo em seguida.
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O público, sempre apaixonado e colossal, viu o céu oscilar entre o sol e nuvens pesadas, uma ameaça de chuva constante que pairou sobre o asfalto durante toda a tarde e que chegou a interromper o fluxo natural da prova com uma bandeira vermelha após a marca da metade da corrida, forçando a direção de prova e os engenheiros a reescreverem seus manuais de estratégia em tempo real. Foi neste cenário de xadrez em alta velocidade que pilotos como Alex Palou e David Malukas se destacaram, equilibrando a economia de combustível com a necessidade de manter o ritmo forte na ponta.
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No entanto, o destino da prova parecia reservado para as voltas finais, quando a sorte do jogo foi balançada por duas bandeiras amarelas tardias que comprimiram o pelotão e trouxeram de volta à briga nomes que pareciam distantes. Com o pelotão compacto e o relógio correndo contra a chuva iminente, o cenário estava montado para um desfecho de tirar o fôlego. Na relargada decisiva, o sueco Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing, uma equipe que havia vencido apenas uma vez, surgiu como um predador. Em uma manobra audaciosa e precisa, ele avançou sobre o pelotão, deixando para trás a disputa interna com seu companheiro Marcus Armstrong para travar um duelo franco com Malukas.
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A reta principal de Indianápolis tornou-se palco de um sprint dramático, com Rosenqvist mergulhando para a ultrapassagem exatamente no limite da linha de chegada. O cronômetro marcou a diferença abissal de apenas 0,0233 segundos, estabelecendo o final mais apertado da história da prova. O triunfo de Rosenqvist, conquistado em uma pilotagem de pura coragem e inteligência técnica, fechou com chave de ouro uma das edições mais imprevisíveis e emocionantes que o Indianapolis Motor Speedway já teve o privilégio de sediar e colocou o nome do piloto, que tinha apenas uma vitória na vida e enhum pódio em circuito oval, definitivamente na história de uma das maiores e mais emocionantes provas do automobilismo mundial.
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