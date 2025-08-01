Vem aí o PGA Championship de 2026

Vem aí o PGA Championship de 2026O mundo do golfe volta seus olhos para o prestigiado Aronimink Golf Club, na Pensilvânia, onde a 108ª edição do PGA Championship promete consolidar-se como um dos capítulos mais dramáticos da temporada de 2026. Desde a sua criação em 1916, o torneio evoluiu de um formato de match play para um dos testes de stroke play mais exigentes do planeta, sendo reconhecido por ostentar o "field" mais forte entre todos os Majors. Erguer o imponente Troféu Wanamaker não é apenas uma questão de prestígio financeiro, mas de garantir um lugar definitivo no panteão dos grandes nomes do esporte, ao lado de lendas como Jack Nicklaus e Tiger Woods.
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O palco deste ano, o Aronimink, é um clássico desenho de Donald Ross que respira história. Esta será a segunda vez que o clube sedia o PGA Championship, tendo sido o cenário da vitória histórica de Gary Player em 1962. Conhecido por seus bunkers profundos e greens ondulados que exigem precisão absoluta, o percurso passou por restaurações recentes para recuperar as características originais de Ross, tornando-se uma fera ainda mais imprevisível. Em competições passadas, como o BMW Championship de 2018 e o Women's PGA de 2020, o campo mostrou que pune severamente quem não respeita suas linhas de jogo, recompensando apenas os golfistas que combinam potência no tee com um toque cirúrgico no jogo curto.
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O grande centro das atenções, inevitavelmente, recai sobre Rory McIlroy. Após ter conqustado pela segunda vez a histórica "Jaqueta Verde" em Augusta há poucas semanas, aumentando seus Majors na carreira, o norte-irlandês chega ao PGA Championship com a chance rara de vencer os dois primeiros Majors do ano. No entanto, sua preparação enfrentou um obstáculo bizarro e doloroso: uma lesão persistente na unha do pé, sofrida durante uma sessão intensiva de treinos de impacto. Embora pareça um detalhe menor para leigos, no golfe, qualquer desconforto na base de apoio pode comprometer a transferência de peso e o equilíbrio no swing. A grande dúvida nos bastidores é se Rory conseguirá manter a estabilidade necessária para domar os greens firmes de Aronimink ou se a dor limitará sua agressividade característica.
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Apesar do favoritismo de McIlroy, a lista de candidatos ao título é encabeçada por nomes de peso que buscam impedir sua hegemonia. Scottie Scheffler, com sua consistência quase robótica, é visto por muitos analistas como o homem a ser batido caso o vento aumente na Pensilvânia. Jon Rahm e Bryson DeChambeau também surgem como forças dominantes, especialmente em um campo longo que favorece os batedores potentes. Entre as apostas de nomes que podem se destacar e surpreender os veteranos, Ludvig Åberg continua sua ascensão meteórica, enquanto Viktor Hovland parece ter ajustado seu jogo de aproximação para finalmente abraçar um Major.
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Com a combinação de um campo historicamente punitivo, o drama físico de seu principal protagonista e a elite do golfe mundial em busca de redenção, o PGA Championship de 2026 tem todos os ingredientes para ser uma batalha de desgaste. Se McIlroy superar sua lesão e o peso psicológico de sua vitória em Augusta, poderemos testemunhar um feito histórico. Caso contrário, Aronimink está pronto para coroar um novo rei entre os seus bunkers de areia branca e fairways estreitos, mantendo viva a tradição de que, neste torneio, apenas os mais resilientes sobrevivem.
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