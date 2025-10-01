A verdade sobre a audiência da Copa
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Metodologias distintas: Maçãs e laranjas
Para entender a confusão, precisamos começar pela régua usada para medir esse sucesso. A Globo utiliza o sistema do Kantar Ibope Media, que trabalha com uma amostragem estatística para estimar quantos domicílios brasileiros estão sintonizados. É uma métrica desenhada para o mercado publicitário tradicional, focada em escala massiva e capilaridade.
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Já a CazéTV opera sob a métrica do YouTube Analytics, que contabiliza dispositivos conectados simultaneamente. Embora impressionante, esse número reflete o acesso via internet, sendo uma métrica de "pico" e "instantaneidade". Comparar as duas é, essencialmente, comparar o alcance de um grande anfiteatro (TV Aberta) com a intensidade de um auditório digital de altíssima performance (Streaming).
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O peso dos números: Por que a TV aberta ainda vence no total
Quando olhamos para os números absolutos de espectadores, a balança inclina de forma clara para a TV aberta. Apesar de vivermos na era do digital, o Brasil ainda é um país onde a penetração da internet de alta velocidade não é universal. A Globo alcança milhões de brasileiros em regiões onde o streaming ainda enfrenta dificuldades técnicas, garantindo uma base de audiência que o ambiente online, por si só, ainda não consegue replicar ou competir com uma simples antena.
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Dados consolidados da primeira fase revelam que o alcance acumulado da Globo — o número total de pessoas diferentes que sintonizaram na emissora — chega a ser o dobro do que o da CazéTV. Enquanto a CazéTV celebra, com mérito absoluto, o recorde de 21 milhões de dispositivos conectados simultaneamente — um marco histórico para o YouTube no Brasil —, a Globo mantém médias de audiência que se traduzem em mais de 50 milhões de pessoas por partida importante.
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É fundamental situar o recorde da CazéTV: ele é, inquestionavelmente, o maior feito da história do YouTube e do streaming no país. No entanto, ele não substitui a audiência da TV tradicional; ele a complementa. A percepção de que a CazéTV "ganhou" muitas vezes se deve ao barulho ensurdecedor e ao engajamento frenético nas redes sociais, que dão uma visibilidade desproporcional ao público digital em comparação à audiência silenciosa e massiva que assiste aos jogos pela TV aberta.
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O cenário futuro: Uma transição em curso
Não se pode negar que o cenário está mudando. A migração do público jovem para as plataformas de streaming é um caminho sem volta, e a CazéTV provou que é a força dominante quando se trata de comunidades digitais e consumo on-demand.
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Contudo, estamos vivendo um período de transição, não de substituição imediata. A TV aberta, com sua capacidade de atingir todos os extratos sociais e demográficos simultaneamente, ainda detém o título de meio de maior alcance absoluto no Brasil. A Copa de 2026 nos mostra que, embora a internet tenha conquistado a relevância e o protagonismo no debate público, a televisão aberta ainda é a grande "praça" onde o Brasil se reúne para torcer juntos.
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