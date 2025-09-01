Cristiano Ronaldo 'chegou' na Copa
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A segunda rodada então chegou e, naturalmente, tivémos França e Argentina jogando no mesmo dia novamente. Não deu outra, Messi balançou as redes mais duas vezes e Mbappé repetiu a dose. O francês segue sua jornada e agora igualou Klose, já o argentino é isolado o maior goleador em Copas, além de ser também o jogadora com mais partidas e mais vitórias na história da competição. Mas é Cristiano Ronaldo? Ele não vai brilhar também? O português, apesar de ser um goleador nato com quase 1000 gols na carreira, nunca foi de fazer muitos gols em Copas, em quatro delas tem apenas um gol em cada, mas desta vez não, desta vez é a Copa das Estrelas e elas precisam brilhar.
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Cristiano Ronaldo finalmente 'chegou' na Copa. Portugal acordou, goleou Uzbequistão por 5 a 0 e CR7 marcou dois gols na partida. Assim o português se tornou o único jogador da história a marcar gol em seis edições diferentes de Copas do Mundo, o segundo jogador mais velho a marcar gol, perdendo apenas para o camaronês Roger Milla e, o jogador mais velho na história a marcar dois gols na mesma partida. Apesar de Messi já ter cinco gols e liderar a artilharia da Copa com Mbappé logo atrás com quatro gols, assim como Haaland, pelo menos Cristiano Ronaldo já pode ficar mais tranquilo por ter conseguido o seu também e poder focar agora em outros objetivos, que seria a inédita taça de campeão do mundo.
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Para Portugal é um sonho muito distante ganhar a Copa do Mundo, apesar de ter ganhado a Eurocopa e a Nations League recentemente. Portugal nunca sequer chegou em uma final de Copa. O mesmo vale para a Noruega de Haaland. Mas quando se fala de Inglaterra, França e Argentina a história é outra. Harry Kane trocou de lugar com Cristiano Ronaldo da primeira rodada e não fez gols na segunda, mas o time inglês sempre sonha em repetir a façanha de 1966. Já França e Argentina podem poupar suas estrelas na última rodada, mas na fase seguinte eles voltam, para fazer mais gols, para continuar escrevendo a história em tempo real, seguindo suas brigas pelas artilharias máximas de todos os tempos.
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