Knicks fica a uma vitória do título da NBA
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O cenário era de desolação para os nova-iorquinos, que viram a vantagem adversária se manter sólida durante a maior parte do confronto, mas o último período revelou uma resiliência sem precedentes. Pela primeira vez na história das finais da liga, um time conseguiu anular uma desvantagem de 20 pontos apenas no quarto período, empurrados por um rugido ensurdecedor de uma torcida que, entre a euforia e a descrença, sentiu o cheiro de um milagre e viu a magia de Nova York ganhar vida.
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O clímax aconteceu nos segundos derradeiros, quando, em uma posse de bola desesperada Jelen Brunsson arremessou de longe, a bola ricocheteou no aro e encontrou as mãos providenciais de OG Anunoby; com um tapinha instintivo e preciso, ele garantiu a vitória por uma diferença mínima de um ponto, silenciando os críticos e explodindo em êxtase uma arena lotada de celebridades, incluindo Taylor Swift, que acompanhou atônita a reviravolta histórica, além de Ben Stiller, Adam Sandler, Jerry Sinfield entre outros. Com esse triunfo, os Knicks alcança a vantagem na série de 3 a 1 — uma condição que apenas um time conseguiu reverter em toda a história das finais, em 2016 com o Cleveland Cavaliers —, desta forma reacendem a chama de uma cidade inteira que anseia pelo primeiro título da franquia desde 1973.
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O ambiente no "Meca do Basquete" era de um alívio coletivo, onde cada drible e cada cesta nos momentos finais pareciam carregar o peso de cinco décadas de jejum, transformando uma noite que seria de derrota certa em um monumento à persistência esportiva. Agora, o que parecia um desfecho previsível para o adversário tornou-se uma batalha psicológica e física absoluta, e os Knicks provaram que, sob as luzes de Nova York, o impossível é apenas uma questão de tempo e entrega. O jogo 5 será em San Antonio no sábado, onde o Knicks venceu duas vezes nessas finais, mas mesmo que não vença lá, a expectativa é que de volta ao Garden o sonho possa finalmente se tornar realidade.
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