NY Knicks é campeão depois de 53 anos
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No topo do Empire State Building ou brilhando na Times Square. A história dessa conquista do New York Knicks tem ingredientes de sorte e superação. Desde o grande herói do time Jalen Brunson com 45 pontos no último jogo e média e 32,4 pontos e 8 assistências por jogo nos playoffs, até as viradas mais absurdas das finais, principalmente no jogo 4 com o tapinha milagroso de OG Anunoby em que a equipe tirou uma diferença de 29 pontos do Spurs. O Knicks, que terminou em terceiro no Leste, agradece os times que eliminaram adversários com campanhas melhores que as suas. O Philadelphia 76ers tirou o Boston Celtics para ser varrido na segunda rodada, já o Cleveland Cavaliers tirou o campeão do Leste Detroit Piston para também ser varrido. O Knicks conseguiu 13 vitórias seguidas nos playoffs e, mesmo o Spurs tendo campanha melhor que a sua, tirou o Oklahoma City Thunder que tinha a melhor campanha de toda a temporada, para também ser quase varrido (só ganhou um jogo da final).
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Em todos os jogos o San Antonio Spurs jogou melhor, em todos os cinco jogos eles chegaram no último quarto com vantagem e muitas vezes com grande vantagem até faltando dois minutos, mas só venceram o jogo três em Nova York. Em todos os outros eles apagaram nos momentos finais da partida permitindo ao Knicks sonhar e finalmente alcançar essa tão esperado glória de finalmente gritar campeão. Mike Brown conduziu sua equipe pela força da resiliência e da paciência, com o sangue azul e laranja que levou à loucura os fãs mais apaixonados e as celebridades que amam ficar na beira da quadra do Madison Square Garden. O Knicks conseguiu a façanha de vencer todos os jogos das finais que realizou fora de casa, um feito absolutamente extraordinário que mesmo não parecendo, os fizeram merecer muito serem campeões.
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A Copa do Mundo vai continuar acontecendo nos Estados Unidos e também em Nova York/Nova Jérsei, mas a cidade vai parar completamente quando o time Brunson, Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Josh Hart, Anunoby, Mikal Bridges, Jose Alvarado e companhia chegarem com o troféu para desfilarem pelas ruas da cidade que não dorme e que agora quer ficar acordada para sempre tentando acreditar que esse dia chegou mesmo de verdade. Foram 53 anos esperando a repetição daquela conquista que parecia até uma lenda contada pelos pais e avós, mas que mesmo revista através de imagens em preto e branco tinha acontecido mesmo. Agora a angústia acabou, a felicidade tomou conta dos torcedores fanáticos e desta vez as cores estão em evidência. O mundo do basquete e dos esportes agora é branco, azul e laranja, porque o New York Knicks finalmente é o grande campeão da NBA.
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