O ano esportivo de 1999 em Nova York

O ano esportivo de 1999 em Nova YorkO New York Knicks está na final da NBA depois de uma longa espera. Foi em 1999 a última vez que a equipe de basquete de Nova York chegou na grande decisão da maior liga de basquete do planeta. Coincidentemente o adversário foi o mesmo que será nesse ano, o San Antonio Spurs, mas o resultado não foi dos melhores para os novaiorquinos que seguem sem ser campeões desde 1973. Para comemorar a volta do New York Knicks ao topo da NBA, vamos relembrar o que de melhor aconteceu no mundo dos esportes na cidade de Nova York, conhecida por ser um lugar que respira esporte 365 dias por ano e que tem alguns dos melhores times das grandes ligas e recebe alguns dos maiores eventos esportivos do mundo.
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NBA - O New York Knicks chegou na final da NBA de 1999 e foi derrotado pelo San Antonio Spurs por 4 jogos a 1. Naquele ano houve uma greve dos jogadores e a temporada foi mais curta. O Knicks passou apenas em oitavo lugar e conseguiu eliminar o primeiro colocado Miami Heat na primeira rodada, em seguida derrotou o Atlanta que havia sido quarto, e depois na final da Conferência venceu o Indiana Pacers, que havia feito a segunda melhor campanha do Leste. O Nets, que hoje é o Brooklyn Nets e joga em Nova York, ainda era o New Jersey Nets naquele ano e ficou na penúltima colocação do Leste na Temporada Regular.
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NFL - No futebol americano a temporada de 1999-2000 não foi nada boa para os times de Nova York. Tanto o New York Jets quanto o New York Giants ficaram na penúltima colocação de suas respectivas Divisões e não conseguiram se classificar para os playoffs. o campeão acabou sendo o St. Louis Rams. Na temporada anteirior, que terminou no começo de 1999, o Jets foi muito bem e só perdeu na final da AFC para o Denver Broncos que acabou sendo o campeão.
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MLB - O beisebol viu em 1999 um dos melhores anos para suas duas equipes de 1999. O New York Mets chegou na final da Liga Nacional, mas acabou perdendo para o Atlenta Braves. Já o New York Yankees fez uma campanha monstruosa com 98 vitórias, derrotou o rival Boston Red Sox na final da Liga Americana e faturou a World Series varrendo o Atlanta por 4 a 0. Alguns dos grandes nomes do time naquele ano incluiam Roger Clemens, Jorge Posada e Derek Jeter.
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NHL - Assim como no Futebol Americano, os times do Hóquei no Gelo tiveram um péssimo ano em 1999. Tanto o New York Rangers quanto o New York Islanders não conseguiram se classificar na Divisão do Atlântico, ficando em penúltimo e último colocado respectivamente. O último jogo do Rangers, no entanto, marcou a despedid de Wayne Gretzky, um dos maiores jogadores de todos os tempos que se aposentou e fez seu último jogo da NHL contra o Pittsburgh Penguins.
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Maratona de Nova York - Na tradicional prova de atletismo, o vencedor no masculino foi Joseph Chebet do Quênioa, e no feminino foi Adriana Fernández, do México. O evento contou com um total de 31.786 concluintes, sendo 22.625 homens e 9.161 mulheres. Com a vitória, Adriana Fernández se tornou a primeira atleta mexicana a vencer a prestigiosa prova.
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Belmont Stakes - Disputada no dia 5 de jungo de 1999, a última perna da Trílice Coroa do Turfe Americano foi vencida pelo cavalo Lemon Drop Kid, montado pelo jóckey José A. Santos. A vitória de Lemon impediu que o cavalo Charismatic pudesse faturar a Tríplice Coroa daquele ano já que ele havia vencido o Kentucky Derby e o Preakness Stakes, além disso, Charismatic fraturou dois ossos da perna dianteira durante a corrida, conseguindo apesar disso terminar na terceira colocação.
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MLS - No futebol o New York Red Bulls era conhecido como MetroStars e ficou na última colocação da Conferência Leste da MLS com apenas 4 vitória, 3 empates e 25 derrotas. O New York City ainda não existia, tendo sido fundado apenas em 2013. O campeão da MLS de 1999 foi o D.C. United.
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US Open de Tênis - Um dos quatro maiores torneios de tênis do mundo, o US Open, último Grand Slam do ano, foi perfeito para os americanos e novaiorquinos com a vitória da tenista americana Serena Williams no feminino, que faturou seu primeiro Grand Slam da carreira que terminaria com um total de 23, e ninguem menos que Andre Agassi no masculino, mais um jogador americano que dominava o circuito naquela época ao lado de Pete Sampras e que em 1999 chegou a fazer três finais de Grand Slam, ganhando além do US Open o torneio de Wimbledon também.
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BOXE - O ano de 1999 ainda era uma época que a cidade de Nova York sediava grandes lutas de boxe no lendário Madison Square Garden (onde joga o New York Knicks e o New York Rangers). No dia 13 de março o duelo válido pelos pesos pesados entre Evander Holyfield e Lennox Lewis colocava em jogo três cinturões de uma vez só, uma unificação que não era vista a mais de uma década. Apesar de Lennox Lewis ter dominado a maior parte do combate e desferido um número muito maior de golpes limpos, os juízes surpreendentemente decretaram um empate. No mesmo ano, em novembro, aconteceu a revanche vencida por Lewis, mas a luta foi em Paradise (próximo a Las Vegas).
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WNBA - No basquete feminino a euipe do New York Liberty chegou na final, mas pedeu para o Houston Comets.
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