Vozinha já é personagem da Copa 2026

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Aos 40 anos de idade, vivendo ao lado de sua equipe a realização do sonho de sua primeira Copa do Mundo, Josimar Dias — batizado em homenagem ao lendário lateral brasileiro que brilhou em 1986 — mostrou que a idade é apenas um número diante da frieza necessária para parar uma das seleções mais qualificadas do planeta e inclusive favorita ao título desse ano. O apelido "Vozinha", que carrega desde a infância, soa hoje como um título de nobreza futebolística, carregando consigo a experiência e a calma de quem, em 89 partidas, tornou-se o segundo atleta com mais convocações na história de seu país, vivendo agora o auge de sua trajetória.

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Enquanto as redes sociais explodiam com a façanha, o fenômeno de sua ascensão fora dos gramados foi avassalador: antes do apito inicial, contava com cerca de 46 mil seguidores no Instagram, número que saltou para espantosos 6 milhões em poucas horas, refletindo o fascínio mundial pela sua atuação heroica. Entre defesas acrobáticas e uma leitura de jogo impecável que frustrou sucessivamente os ataques da Espanha, Vozinha acabou garantindo um ponto histórico para Cabo Verde, mas consagrou-se, de forma incontestável, como o primeiro grande personagem desta Copa, provando que, no futebol, a determinação de um único homem pode equilibrar as forças de uma nação inteira. Aos 40 anos de idade, vivendo ao lado de sua equipe a realização do sonho de sua primeira Copa do Mundo, Josimar Dias — batizado em homenagem ao lendário lateral brasileiro que brilhou em 1986 — mostrou que a idade é apenas um número diante da frieza necessária para parar uma das seleções mais qualificadas do planeta e inclusive favorita ao título desse ano. O apelido "Vozinha", que carrega desde a infância, soa hoje como um título de nobreza futebolística, carregando consigo a experiência e a calma de quem, em 89 partidas, tornou-se o segundo atleta com mais convocações na história de seu país, vivendo agora o auge de sua trajetória.Enquanto as redes sociais explodiam com a façanha, o fenômeno de sua ascensão fora dos gramados foi avassalador: antes do apito inicial, contava com cerca de 46 mil seguidores no Instagram, número que saltou para espantosos 6 milhões em poucas horas, refletindo o fascínio mundial pela sua atuação heroica. Entre defesas acrobáticas e uma leitura de jogo impecável que frustrou sucessivamente os ataques da Espanha, Vozinha acabou garantindo um ponto histórico para Cabo Verde, mas consagrou-se, de forma incontestável, como o primeiro grande personagem desta Copa, provando que, no futebol, a determinação de um único homem pode equilibrar as forças de uma nação inteira.



