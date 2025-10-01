A volta de Serena Williams aos 44 anos
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A presença de Serena em Londres levanta inevitáveis questionamentos sobre as motivações por trás dessa decisão. Para a atleta mais rica da história do tênis, a hipótese de um retorno impulsionado por necessidades financeiras ou estratégias de marketing parece soar vazia diante de sua trajetória empresarial consolidada e do legado já imortalizado. O que se observa, talvez, seja a dificuldade de uma lenda em aceitar o silêncio das quadras, somada a um vácuo de protagonismo no tênis feminino atual. A ausência de uma figura que carregue a autoridade e o magnetismo de Serena criou um espaço que ela, mesmo fora de sua plenitude, ainda ocupa com naturalidade, ainda que essa tentativa de retomar o tempo perdido pareça mais uma celebração nostálgica do que uma busca real por troféus.
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Há quem argumente que ver uma multicampeã sucumbir precocemente em um torneio onde ergueu sete taças poderia "manchar" sua biografia, mas essa é uma leitura limitada sobre a grandeza. O esporte de elite, em seu nível mais cru, não apaga o passado; a derrota na primeira rodada é apenas uma nota de rodapé em uma carreira que mudou a história do tênis. Serena não entra em quadra para proteger números ou reputações, mas por uma escolha pessoal que, embora possa parecer incompreensível aos olhos de quem busca apenas a perfeição estatística, é um direito de quem, por anos, definiu o que era ser perfeita. Wimbledon segue sendo um Grand Slam vibrante, com novas favoritas e talentos em ascensão que, ao final da partida, seguiram seus caminhos, deixando o eco dessa "volta ao passado" apenas como um momento singular na história recente do torneio, um epílogo que, independentemente do placar, não diminui o tamanho da mulher que, por tanto tempo, foi o próprio tênis.
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