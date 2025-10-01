Campeões nas semifinais como em 1990
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Esses resultados pavimentaram o caminho para confrontos de peso épico nas semifinais: França e Espanha medirão forças em Dallas, enquanto Argentina e Inglaterra reeditam um dos maiores clássicos do esporte em Atlanta. O cenário atual é um retorno nostálgico aos tempos áureos, já que esta é a primeira vez desde a Copa do Mundo de 1990 que as quatro seleções semifinalistas são, todas elas, campeãs mundiais. Naquele torneio realizado na Itália, a semifinal foi composta por Alemanha Ocidental (campeã), Argentina (vice), Itália e Inglaterra, em um Mundial famoso pelo pragmatismo e pela tensão constante. Naquela edição, os confrontos foram decididos nos pênaltis, com a Alemanha superando a Inglaterra e a Argentina eliminando a Itália, ambos por 4 a 3 nas penalidades, após os dois também terem empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar.
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A semelhança histórica traz um componente extra de expectativa para os duelos nos Estados Unidos. Agora, resta a pergunta que ecoa entre torcedores e especialistas: qual dessas gigantes está mais perto de erguer a taça? A França demonstra o conjunto mais sólido, contando com o craque Kylian Mbappé e um ataque avassalador, mas a Argentina carrega o peso de uma campanha 100% vitoriosa e um Messi inspirado que transborda confiança. Será que teremos reedição da final de 2022? A Espanha, por outro lado, apresenta um futebol coletivo refinado que amadureceu ao longo da competição, enquanto a Inglaterra, mesmo sob pressão constante, tem mostrado uma resiliência defensiva e um poder de decisão individual, com nomes como Kane e Bellingham, que podem inclinar a balança em qualquer detalhe. A definição do novo campeão mundial parece mais aberta do que nunca, restando saber qual desses gigantes terá fôlego e frieza para superar a pressão das etapas finais.
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