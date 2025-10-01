Espanha robótica é campeã da Copa
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Desde o apito inicial, o clima no estádio era de pura eletricidade, com uma bela apresentação antes dos times entrarem em campo, mas uma tentativa frustrante de show do intervalo que só atrasou o início do segundo tempo. Em campo, o que se viu foi um monólogo de posse de bola e posicionamento. A Espanha dominou as ações de forma absoluta, controlando o ritmo do relógio e as linhas de passe com uma precisão que parecia ensaiada por computador. Era um futebol pragmático, quase robótico, onde cada transição e cada interceptação aconteciam exatamente onde a comissão técnica previra. No entanto, faltava o estalo da criatividade na área adversária; a bola girava, envolvia, mas o grito de gol insistia em não sair, esbarrando na muralha defensiva que a Argentina montou desesperadamente na frente de sua área ou ao brilhantismo do goleiro Dibu Martínez.
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Por outro lado, a obediência tática da Espanha neutralizou completamente qualquer tentativa de contragolpe albiceleste. A Argentina terminou o tempo regulamentar da grande final sem conseguir acertar um único chute na meta espanhola, uma estatística impressionante que resume o tamanho do ferrolho europeu ou a falta de iniciativa da própria Argentina que estava feliz em disputar os pênaltis. Essa solidez defensiva não foi obra do acaso, mas a coroação da melhor defesa da história do futebol internacional, que cravou um recorde lendário de apenas 1 gol sofrido em 8 jogos da Copa e agora alcançando 38 jogos sem perder. Enquanto seleções que jogavam um futebol vistoso e plástico, como a badalada França, ficaram pelo caminho nas fases anteriores por falta de equilíbrio, a Espanha provou que a consistência é o verdadeiro estofo dos campeões, tal como já havia feito em 2010.
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A Argentina sofre com a "maldição do bicampeonato consecutivo" e fica sem o tetra. Somente a Itália de 1934 e 1938 e o Brasil de 1958 e 1962 conseguiram o feito. Após isso a própria Argentina em 1990 perdeu a chance após o títulos de 1986. O Brasil perde em 1998 após vencer em 1994, a França foi a vítima de 2022 após conquista de 2018 e agora a Argentina perde após ter sido campeã em 2022. Messi fez três finais de Copa e venceu uma, disputou seis e nessa chegou a ser o maior artilheiro de todos os tempos com 21 gols, mas parando nos oito viu Kylian Mbappé marcar 10 e com apenas três Copas e todos os jogos possíveis da França disputados ele já se tornou o maior artilheiro de todos os tempos com 22 gols marcados.
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A Copa do Mundo de 2026 aumentou de 32 para 48 Seleções, e na próxima talvez já aumente para 64. Uma rodada a mais, os 16 avos de final, não foi tão legal como se imaginava. A pausa para hidratação foi terrível, a maioria das nova regras foram chatas. O Trump queria aparecer na foto da taça, foi retirado, mas já havia feito sua participação anulando cartão vermelho do jogador americano que tinha sido corretamente expulso. Alguns diziam até que a Argentina era ajudada pela FIFA, tinha esquema com Casa de Apostas, era tudo manipulado ou comprado, mas esse não era o grande problema da Copa, os problemas vão muito além. O Brasil caiu nas oitavas, parecia que nem se esforçou diante de uma Noruega parecida com essa Espanha campeã pragmática. O jogo do terceiro lugar que terminou 6 a 4 para a Inglaterra não é o melhor exemplo de jogo de futebol, pois ali não houve defesa, mas analisando friamente o que cada um fez ao longo de toda competição, quem mais merecia a taça seria a França, que joga bonito e tem uma grande estrela como referência.
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Sem depender de uma grande estrela pop ou de um candidato isolado à Bola de Ouro como Lamine Yamal que talvez no futuro seja esse cara, o coletivo espanhol marchou até o topo do pódio. A Argentina lutou com o coração, esticando a resistência até onde as pernas permitiram na tentativa de dar a Messi o roteiro perfeito de adeus, mas a máquina espanhola não permitiu brechas para o heroísmo. O melhor momento do jogo veio justamente após o gol espanhol, quando a Argentina finalmente sai para o jogo e a Espanha fica acuada, ou seja, mesmo tendo um domínio absoluto do jogo, a Espanha foi campeã passando sufoco no fim e vivendo um drama. Ao apito final, o placar magro selou a glória de um elenco operário e brilhantemente disciplinado, com um único gol na prorrogação, exatamente como ocorreu em seu título de 2010, um título que pode até ter sido merecido, pois não está na regra que para ser campeão precisa jogar bonito.
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Sem depender de uma grande estrela pop ou de um candidato isolado à Bola de Ouro como Lamine Yamal que talvez no futuro seja esse cara, o coletivo espanhol marchou até o topo do pódio. A Argentina lutou com o coração, esticando a resistência até onde as pernas permitiram na tentativa de dar a Messi o roteiro perfeito de adeus, mas a máquina espanhola não permitiu brechas para o heroísmo. O melhor momento do jogo veio justamente após o gol espanhol, quando a Argentina finalmente sai para o jogo e a Espanha fica acuada, ou seja, mesmo tendo um domínio absoluto do jogo, a Espanha foi campeã passando sufoco no fim e vivendo um drama. Ao apito final, o placar magro selou a glória de um elenco operário e brilhantemente disciplinado, com um único gol na prorrogação, exatamente como ocorreu em seu título de 2010, um título que pode até ter sido merecido, pois não está na regra que para ser campeão precisa jogar bonito.
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