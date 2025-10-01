Espanha robótica é campeã da Copa

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Desde o apito inicial, o clima no estádio era de pura eletricidade, com uma bela apresentação antes dos times entrarem em campo, mas uma tentativa frustrante de show do intervalo que só atrasou o início do segundo tempo. Em campo, o que se viu foi um monólogo de posse de bola e posicionamento. A Espanha dominou as ações de forma absoluta, controlando o ritmo do relógio e as linhas de passe com uma precisão que parecia ensaiada por computador. Era um futebol pragmático, quase robótico, onde cada transição e cada interceptação aconteciam exatamente onde a comissão técnica previra. No entanto, faltava o estalo da criatividade na área adversária; a bola girava, envolvia, mas o grito de gol insistia em não sair, esbarrando na muralha defensiva que a Argentina montou desesperadamente na frente de sua área ou ao brilhantismo do goleiro Dibu Martínez.

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Por outro lado, a obediência tática da Espanha neutralizou completamente qualquer tentativa de contragolpe albiceleste. A Argentina terminou o tempo regulamentar da grande final sem conseguir acertar um único chute na meta espanhola, uma estatística impressionante que resume o tamanho do ferrolho europeu ou a falta de iniciativa da própria Argentina que estava feliz em disputar os pênaltis. Essa solidez defensiva não foi obra do acaso, mas a coroação da melhor defesa da história do futebol internacional, que cravou um recorde lendário de apenas 1 gol sofrido em 8 jogos da Copa e agora alcançando 38 jogos sem perder. Enquanto seleções que jogavam um futebol vistoso e plástico, como a badalada França, ficaram pelo caminho nas fases anteriores por falta de equilíbrio, a Espanha provou que a consistência é o verdadeiro estofo dos campeões, tal como já havia feito em 2010. Desde o apito inicial, o clima no estádio era de pura eletricidade, com uma bela apresentação antes dos times entrarem em campo, mas uma tentativa frustrante de show do intervalo que só atrasou o início do segundo tempo. Em campo, o que se viu foi um monólogo de posse de bola e posicionamento. A Espanha dominou as ações de forma absoluta, controlando o ritmo do relógio e as linhas de passe com uma precisão que parecia ensaiada por computador. Era um futebol pragmático, quase robótico, onde cada transição e cada interceptação aconteciam exatamente onde a comissão técnica previra. No entanto, faltava o estalo da criatividade na área adversária; a bola girava, envolvia, mas o grito de gol insistia em não sair, esbarrando na muralha defensiva que a Argentina montou desesperadamente na frente de sua área ou ao brilhantismo do goleiro Dibu Martínez.Por outro lado, a obediência tática da Espanha neutralizou completamente qualquer tentativa de contragolpe albiceleste. A Argentina terminou o tempo regulamentar da grande final sem conseguir acertar um único chute na meta espanhola, uma estatística impressionante que resume o tamanho do ferrolho europeu ou a falta de iniciativa da própria Argentina que estava feliz em disputar os pênaltis. Essa solidez defensiva não foi obra do acaso, mas a coroação da melhor defesa da história do futebol internacional, que cravou um recorde lendário de apenas 1 gol sofrido em 8 jogos da Copa e agora alcançando 38 jogos sem perder. Enquanto seleções que jogavam um futebol vistoso e plástico, como a badalada França, ficaram pelo caminho nas fases anteriores por falta de equilíbrio, a Espanha provou que a consistência é o verdadeiro estofo dos campeões, tal como já havia feito em 2010.

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A Argentina sofre com a "maldição do bicampeonato consecutivo" e fica sem o tetra. Somente a Itália de 1934 e 1938 e o Brasil de 1958 e 1962 conseguiram o feito. Após isso a própria Argentina em 1990 perdeu a chance após o títulos de 1986. O Brasil perde em 1998 após vencer em 1994, a França foi a vítima de 2022 após conquista de 2018 e agora a Argentina perde após ter sido campeã em 2022. Messi fez três finais de Copa e venceu uma, disputou seis e nessa chegou a ser o maior artilheiro de todos os tempos com 21 gols, mas parando nos oito viu Kylian Mbappé marcar 10 e com apenas três Copas e todos os jogos possíveis da França disputados ele já se tornou o maior artilheiro de todos os tempos com 22 gols marcados.

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