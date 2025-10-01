LeBron escolhe o Philadelphia 76ers
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Para viabilizar sua transferência após oito anos no Los Angeles Lakers, o King aceitou assinar pelo salário mínimo de veterano — cerca de US$ 3,88 milhões na temporada 2026-27. O valor representa o menor vencimento de toda a sua trajetória profissional, sendo inferior até mesmo ao salário que recebia quando desembarcou na liga como calouro em 2003. Essa redução drástica de mais de US$ 48 milhões em relação ao seu contrato anterior deixa claro que a motivação de LeBron não passa mais pela conta bancária, mas pelo apetite insaciável por mais um anel antes da aposentadoria definitiva.
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No plano tático, a mudança traz desdobramentos fascinantes para o esquema do técnico Nick Nurse. Pela primeira vez de forma explícita na carreira, LeBron deve assumir em definitivo a função de armador principal do time, ditando o ritmo de jogo e regendo uma constelação ao seu redor. Ao seu lado no perímetro estarão a velocidade explosiva de Tyrese Maxey e a força de Jaylen Brown, que saiu da Boston Celtics de forma bizarra, criando uma dinamicidade rítmica capaz de sobrecarregar qualquer defesa adversária.
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O grande atrativo dessa empreitada, contudo, reside na inédita parceria com Joel Embiid. A união entre a inteligência tática do camisa 23 e o domínio físico do pivô camaronês promete criar uma das duplas de pick and roll mais devastadoras que a NBA já testemunhou. A capacidade de leitura de jogo de LeBron ganha um alvo letal no garrafão e no perímetro, aliviando substancialmente a carga de criação que historicamente desgastava Embiid nos playoffs.
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A responsabilidade histórica da escolha é gigantesca. O Philadelphia 76ers carrega o fardo de um incômodo jejum de títulos que se arrasta desde 1983, quando Julius Erving e Moses Malone lideraram a franquia ao topo do mundo. Desde então, a torcida da Pensilvânia acumula frustrações em eliminações precoces e promessas não cumpridas. Trazer a mentalidade vencedora de LeBron é a aposta derradeira do front office para encerrar uma seca que já dura mais de quatro décadas.
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A grande questão que divide especialistas e torcedores é se LeBron fez a escolha certa ou se sucumbiu à ilusão de um protagonismo que já não lhe pertence. Críticos argumentam que, embora o ala ainda produza números expressivos — como os mais de 20 pontos e 7 assistências de média na última temporada —, ele já não possui o vigor físico para carregar uma franquia ao título como fez em 2012, 2016 ou 2020. No entanto, julgar a decisão sob a ótica do LeBron de dez anos atrás é um equívoco. Em Philadelphia, ele não precisará ser o herói solitário de todas as noites; seu papel será o de catalisador de talentos em uma estrutura perfeitamente montada para absorver o impacto da idade. Se os 76ers conseguirão erguer o troféu Larry O'Brien só o tempo dirá, mas a coragem de LeBron em arriscar sua última dança em busca da glória prova que sua sede de vencer continua intacta.
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