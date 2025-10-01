Pogačar é penta no Tour de France
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Entre todos os momentos inesquecíveis desta edição, a 19ª etapa ficará gravada para sempre no panteão da modalidade. A volta do lendário Alpe d’Huez, com suas 21 curvas icônicas e uma multidão efervescente que praticamente fecha a passagem dos competidores em uma demonstração de amor e euforia inigualáveis, serviu de palco para uma das vitórias mais emblemáticas de sua carreira. Lançando um ataque fulgurante a 13 quilômetros da linha de chegada, Pogačar engoliu a fuga do dia e triunfou isolado na mítica montanha dos Alpes franceses, carimbando sua marca definitiva na corrida.
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Com esse feito espetacular, o esloveno atinge o patamar mais exclusivo do esporte ao alcançar o tão sonhado pentacampeonato da Grande Boucle. Agora, seu nome figura ao lado das quatro maiores lendas da história do ciclismo: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, todos pentacampeões. No entanto, a conquista de 2026 não se resumiu apenas ao brilhantismo individual. Demonstrando um espírito de liderança e generosidade, Pogačar colocou sua força a serviço do companheiro de equipe Isaac del Toro nas etapas alpinas mais difíceis. O jovem mexicano correspondeu ao apoio do líder e segurou a terceira colocação na classificação geral, conquistando a cobiçada camisa branca de melhor jovem e consolidando o domínio de sua equipe, Pogačar praticamente abriu mão de vencer a penúltima etapa apenas para ajudar del Toro.
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Com cinco troféus amarelos na bagagem, a pergunta que agora ecoa pelo mundo do esporte é sobre o futuro desse gigante do cilismo. Pogačar estará em posição única no ano que vem para tentar o inédito hexacampeonato e se isolar no topo da história do Tour de France. Por outro lado, surge também o desejo de buscar novos horizontes, como a conquista da Volta a Espanha — a única Grande Volta que ainda falta em sua impressionante galeria de troféus. Seja qual for o objetivo traçado para as próximas temporadas, o ciclismo celebra a era de um campeão verdadeiramente geracional.
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