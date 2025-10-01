Pogačar é penta no Tour de France

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Tadej Pogačar no Tour de France de 2026. Em uma exibição monumental de força, inteligência tática e absoluto domínio, o fenômeno esloveno da UAE Team Emirates XRG conquistou seu quinto título da maior e mais prestigiada prova do ciclismo de estrada do planeta. A trajetória ao longo das três semanas de competição beirou a perfeição, combinando ataques devastadores nas montanhas e uma constância impressionante que neutralizou qualquer tentativa de reação de seus principais rivais, especialmente após o abandono de Jonas Vingegaard.

XX

Entre todos os momentos inesquecíveis desta edição, a 19ª etapa ficará gravada para sempre no panteão da modalidade. A volta do lendário Alpe d’Huez, com suas 21 curvas icônicas e uma multidão efervescente que praticamente fecha a passagem dos competidores em uma demonstração de amor e euforia inigualáveis, serviu de palco para uma das vitórias mais emblemáticas de sua carreira. Lançando um ataque fulgurante a 13 quilômetros da linha de chegada, Pogačar engoliu a fuga do dia e triunfou isolado na mítica montanha dos Alpes franceses, carimbando sua marca definitiva na corrida.

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Com esse feito espetacular, o esloveno atinge o patamar mais exclusivo do esporte ao alcançar o tão sonhado pentacampeonato da Grande Boucle. Agora, seu nome figura ao lado das quatro maiores lendas da história do ciclismo: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, todos pentacampeões. No entanto, a conquista de 2026 não se resumiu apenas ao brilhantismo individual. Demonstrando um espírito de liderança e generosidade, Pogačar colocou sua força a serviço do companheiro de equipe Isaac del Toro nas etapas alpinas mais difíceis. O jovem mexicano correspondeu ao apoio do líder e segurou a terceira colocação na classificação geral, conquistando a cobiçada camisa branca de melhor jovem e consolidando o domínio de sua equipe, no Tour de France de 2026. Em uma exibição monumental de força, inteligência tática e absoluto domínio, o fenômeno esloveno da UAE Team Emirates XRG conquistou seu quinto título da maior e mais prestigiada prova do ciclismo de estrada do planeta. A trajetória ao longo das três semanas de competição beirou a perfeição, combinando ataques devastadores nas montanhas e uma constância impressionante que neutralizou qualquer tentativa de reação de seus principais rivais, especialmente após o abandono de Jonas Vingegaard.Entre todos os momentos inesquecíveis desta edição, a 19ª etapa ficará gravada para sempre no panteão da modalidade. A volta do lendário Alpe d’Huez, com suas 21 curvas icônicas e uma multidão efervescente que praticamente fecha a passagem dos competidores em uma demonstração de amor e euforia inigualáveis, serviu de palco para uma das vitórias mais emblemáticas de sua carreira. Lançando um ataque fulgurante a 13 quilômetros da linha de chegada, Pogačar engoliu a fuga do dia e triunfou isolado na mítica montanha dos Alpes franceses, carimbando sua marca definitiva na corrida.Com esse feito espetacular, o esloveno atinge o patamar mais exclusivo do esporte ao alcançar o tão sonhado pentacampeonato da Grande Boucle. Agora, seu nome figura ao lado das quatro maiores lendas da história do ciclismo: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, todos pentacampeões. No entanto, a conquista de 2026 não se resumiu apenas ao brilhantismo individual. Demonstrando um espírito de liderança e generosidade, Pogačar colocou sua força a serviço do companheiro de equipe Isaac del Toro nas etapas alpinas mais difíceis. O jovem mexicano correspondeu ao apoio do líder e segurou a terceira colocação na classificação geral, conquistando a cobiçada camisa branca de melhor jovem e consolidando o domínio de sua equipe,

Pogačar praticamente abriu mão de vencer a penúltima etapa apenas para ajudar del Toro