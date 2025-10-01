Reta final do Tour de France em Huez
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O cenário deste ano tornou-se ainda mais favorável ao líder com o doloroso abandono de Jonas Vingegaard. Sem o seu grande rival e único ciclista capaz de colocá-lo em apuros nos últimos anos, a disputa pelo topo da classificação geral perdeu a sua tensão dramática central. Ao mesmo tempo, Remco Evenepoel, apesar de lampejos de genialidade e vitórias isoladas em etapas, pouco pôde fazer para ameaçar o domínio esloveno nas longas e inclinadas montanhas alpineas. O belga mostrou garra, mas a diferença de ritmo e consistência nos grandes Alpes deixa claro que o abismo entre o topo absoluto e o restante do pelotão continua profundo.
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É sob este panorama de hegemonia que a prova encara o seu momento mais icônico e temido: o duplo confronto com a mítica subida do Alpe d'Huez. Em um desenho de percurso inédito e audacioso para esta edição de 2026, a gigante alpina se coloca no caminho dos atletas de duas formas distintas em dias consecutivos. Na sexta-feira, os ciclistas encaram a subida tradicional através dos seus lendários 21 viragens no asfalto; já no sábado, a montanha impõe o seu desafio pelo lado oposto, descendo e subindo por acessos alternativos como a descida e a conexão via Col de Sarenne e as grandes altitudes do Galibier, testando a capacidade de adaptação e o sofrimento dos atletas em um intervalo de poucas horas.
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O Alpe d'Huez não é apenas uma montanha no percurso do Tour de France; é o templo sagrado do ciclismo moderno, onde triunfos gloriosos e colapsos devastadores moldaram a história do esporte ao longo das décadas.
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Para compreender a mística que envolve estes dois dias decisivos, basta olhar para o passado repleto de histórias eternas escritas naquelas rampas:XX
* A "Montanha dos Holandeses": Uma tradição construída entre os anos 1970 e 1980, quando ciclistas dos Países Baixos como Joop Zoetemelk e Peter Winnen dominaram a subida e transformaram o virgem número 7 em um mar laranja de torcedores.
* O duelo de 1986: A histórica chegada de mãos dadas entre Bernard Hinault e Greg LeMond, simbolizando a passagem de bastão de duas eras do ciclismo.
* A velocidade sobre-humana de 1995: Marco Pantani cravou o recorde de ascensão mais rápida da história nos 21 viragens, voando montanha acima em uma performance que permanece inigualável até hoje.
Com as montanhas prontas para coroar o campeão nas estradas até Paris, o pelotão assiste ao monólogo de Pogačar com misto de admiração e resignação. Mas a história do ciclismo ensina que nenhum império dura para sempre. Enquanto o esloveno reina no topo, a pergunta que ecoa entre analistas e torcedores é inevitável: será Tadej Pogačar capaz de manter essa supremacia irretocável nos próximos anos, ou a vertiginosa ascensão da nova geração — liderada por jovens prodígios como o francês Paul Seixas — conseguirá desafiar e superar o soberano em um futuro muito mais próximo do que imaginamos?
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