Reta final do Tour de France em Huez

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Tour de France de 2026 se aproxima de seu clímax nos Alpes, a sensação que paira no ar é de uma grande superação, e também de uma inevitável dinastia. Tadej Pogačar transforma cada subida, cada aceleração e cada contra-relógio em uma demonstração quase avassaladora de poder. A camisa amarela parece ter sido desenhada sob medida para o esloveno, que responde a cada ataque rival com uma serenidade desarmante e com pernas que parecem imunes ao desgaste com quase três semanas de competição brutal.

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O cenário deste ano tornou-se ainda mais favorável ao líder com o doloroso abandono de Jonas Vingegaard. Sem o seu grande rival e único ciclista capaz de colocá-lo em apuros nos últimos anos, a disputa pelo topo da classificação geral perdeu a sua tensão dramática central. Ao mesmo tempo, Remco Evenepoel, apesar de lampejos de genialidade e vitórias isoladas em etapas, pouco pôde fazer para ameaçar o domínio esloveno nas longas e inclinadas montanhas alpineas. O belga mostrou garra, mas a diferença de ritmo e consistência nos grandes Alpes deixa claro que o abismo entre o topo absoluto e o restante do pelotão continua profundo.

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É sob este panorama de hegemonia que a prova encara o seu momento mais icônico e temido: o duplo confronto com a mítica subida do Alpe d'Huez. Em um desenho de percurso inédito e audacioso para esta edição de 2026, a gigante alpina se coloca no caminho dos atletas de duas formas distintas em dias consecutivos. Na sexta-feira, os ciclistas encaram a subida tradicional através dos seus lendários 21 viragens no asfalto; já no sábado, a montanha impõe o seu desafio pelo lado oposto, descendo e subindo por acessos alternativos como a descida e a conexão via Col de Sarenne e as grandes altitudes do Galibier, testando a capacidade de adaptação e o sofrimento dos atletas em um intervalo de poucas horas.

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O Alpe d'Huez não é apenas uma montanha no percurso do Tour de France; é o templo sagrado do ciclismo moderno, onde triunfos gloriosos e colapsos devastadores moldaram a história do esporte ao longo das décadas.

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Para compreender a mística que envolve estes dois dias decisivos, basta olhar para o passado repleto de histórias eternas escritas naquelas rampas: XX de 2026 se aproxima de seu clímax nos Alpes, a sensação que paira no ar é de uma grande superação, e também de uma inevitável dinastia. Tadej Pogačar transforma cada subida, cada aceleração e cada contra-relógio em uma demonstração quase avassaladora de poder. A camisa amarela parece ter sido desenhada sob medida para o esloveno, que responde a cada ataque rival com uma serenidade desarmante e com pernas que parecem imunes ao desgaste com quase três semanas de competição brutal.O cenário deste ano tornou-se ainda mais favorável ao líder com o doloroso abandono de Jonas Vingegaard. Sem o seu grande rival e único ciclista capaz de colocá-lo em apuros nos últimos anos, a disputa pelo topo da classificação geral perdeu a sua tensão dramática central. Ao mesmo tempo, Remco Evenepoel, apesar de lampejos de genialidade e vitórias isoladas em etapas, pouco pôde fazer para ameaçar o domínio esloveno nas longas e inclinadas montanhas alpineas. O belga mostrou garra, mas a diferença de ritmo e consistência nos grandes Alpes deixa claro que o abismo entre o topo absoluto e o restante do pelotão continua profundo.É sob este panorama de hegemonia que a prova encara o seu momento mais icônico e temido: o duplo confronto com a mítica subida do Alpe d'Huez. Em um desenho de percurso inédito e audacioso para esta edição de 2026, a gigante alpina se coloca no caminho dos atletas de duas formas distintas em dias consecutivos. Na sexta-feira, os ciclistas encaram a subida tradicional através dos seus lendários 21 viragens no asfalto; já no sábado, a montanha impõe o seu desafio pelo lado oposto, descendo e subindo por acessos alternativos como a descida e a conexão via Col de Sarenne e as grandes altitudes do Galibier, testando a capacidade de adaptação e o sofrimento dos atletas em um intervalo de poucas horas.não é apenas uma montanha no percurso do Tour de France; é o templo sagrado do ciclismo moderno, onde triunfos gloriosos e colapsos devastadores moldaram a história do esporte ao longo das décadas.Para compreender a mística que envolve estes dois dias decisivos, basta olhar para o passado repleto de histórias eternas escritas naquelas rampas:





* A "Montanha dos Holandeses": Uma tradição construída entre os anos 1970 e 1980, quando ciclistas dos Países Baixos como Joop Zoetemelk e Peter Winnen dominaram a subida e transformaram o virgem número 7 em um mar laranja de torcedores.





* O duelo de 1986: A histórica chegada de mãos dadas entre Bernard Hinault e Greg LeMond, simbolizando a passagem de bastão de duas eras do ciclismo.





* A velocidade sobre-humana de 1995: Marco Pantani cravou o recorde de ascensão mais rápida da história nos 21 viragens, voando montanha acima em uma performance que permanece inigualável até hoje.