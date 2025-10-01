Nathan’s Hot Dog recai na mesmice
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Neste ano, como já está muito acostumado a vencer, Joey elevou a expectativa para uma nova quebra do recorde mundial que é de 76 hot dogs dele mesmo, mas o calor escaldante de Nova York impôs um limite físico intransponível, forçando o ídolo a conter o ritmo e focando, portanto, na manutenção da coroa. Do lado feminino, Miki Sudo seguiu sua trajetória impecável, mantendo o histórico perfeito de nunca ter perdido uma competição em que se inscreveu, um feito que beira o inacreditável e ressalta a falta de uma concorrência capaz de equilibrar o nível das disputas tanto no masculino quanto no feminino também.
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A constância desses resultados, embora celebre a excelência individual, levanta questões pertinentes sobre o futuro do evento. Quando o espectador sabe, de antemão, quem erguerá o troféu, a narrativa esportiva perde o elemento fundamental da incerteza, e o brilho da competição acaba ofuscado pela previsibilidade. A falta de novos desafiantes à altura de Chestnut e Sudo cria um hiato técnico que torna os eventos menos sobre uma disputa feroz e mais sobre uma exibição de força isolada. Nesse contexto, a atmosfera do torneio parece ter se descolado dos grandes eventos esportivos globais.
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Em um momento onde o mundo se volta para a emoção coletiva e o engajamento massivo das torcidas, como ocorre na Copa do Mundo de futebol, o Nathan's parece ter desperdiçado a chance de criar uma conexão mais profunda com o público e com o grande evento de futebol que acontece lá nos EUA mesmo. Enquanto o futebol evoca o imprevisível e o fervor nacionalista, o concurso de hot-dogs, preso à mesmice de seus campeões hegemônicos, corre o risco de se tornar um ritual estático, que atrai o olhar pela bizarrice do consumo desenfreado, mas que falha em gerar a paixão e o renovo necessários para manter o interesse esportivo a longo prazo, mas quem sabe no 4 de julho do ano que vem isso não mude, pois estaremos de olho de qualquer forma.
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