O show de Messi contra o Egito
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Quando Mostafa Zico ampliou para 2 a 0 no segundo tempo, o cenário parecia selado, mas a resiliência argentina, capitaneada pelo seu camisa 10, tinha outros planos. A reação começou com a cabeça de Cristian Romero, após cruzamento preciso de Messi, e ganhou corpo minutos depois com o próprio craque argentino igualando o marcador em uma finalização de rara categoria, agora são nove jogos seguidos que Messi marca gol, totalizando 21. Nos instantes finais, o golpe de misericórdia veio com Enzo Fernández, garantindo o 3 a 2 que não apenas confirmou a sobrevivência dos hermanos, mas também sacramentou o confronto contra a Suíça nas quartas de final, que ocorre no próximo sábado em Kansas City.
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Este mundial vai se consolidando como a verdadeira "Copa das Estrelas", um palco onde os protagonistas indiscutíveis do futebol mundial — além de Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane e Haaland — estão entregando atuações de gala que elevam o patamar técnico da competição a níveis estratosféricos. O brilho desses jogadores, porém, tem despertado um fenômeno curioso nas redes sociais e nos bastidores do futebol: o crescimento de teorias da conspiração que tentam minimizar o talento deles em campo.
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Críticos e céticos, impressionados com a sucessão de roteiros dramáticos e o protagonismo recorrente dessas figuras, levantam suspeitas sobre a integridade da FIFA, sugerindo que o desenrolar dos jogos seria moldado para favorecer o espetáculo. No entanto, enquanto as teorias circulam, o que se vê nas quatro linhas é um futebol visceral e de alto nível. Com o desenrolar da tabela, o imaginário coletivo já começa a pavimentar o caminho para uma possível reedição da final de 2022 entre Argentina e França. O confronto, que seria a apoteose deste ciclo, mantém viva a expectativa de um novo embate entre Messi e Mbappé, colocando em rota de colisão as duas forças que, por caminhos distintos, seguem sendo o centro gravitacional desta Copa.
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