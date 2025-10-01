A despedida de Cristiano Ronaldo

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O apito final no gramado de Dallas não marcou apenas a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas também o encerramento de um capítulo sem precedentes na história do futebol mundial: a despedida de Cristiano Ronaldo dos gramados de um Mundial. O gol solitário de Mikel Merino, que garantiu a vitória da Espanha por 1 a 0, colocou um ponto final na jornada do astro luso, que, nesta edição, tornou-se o primeiro jogador a disputar seis Copas do Mundo consecutivas, uma marca compartilhada com o argentino Lionel Messi e o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, consolidando um trio que desafiou o tempo e definiu uma era.
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Ao longo de sua trajetória, Ronaldo acumulou recordes astronômicos, transformando-se no maior artilheiro por seleções da história e deixando um legado de profissionalismo, resiliência e faro de gol que dificilmente será replicado. Ele é o jogador com mais gols por uma seleção nacional na história do futebol masculino com 146 gols em 232 jogos. Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes de Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), no entanto em 2026 foi a primeira vez que ele fez gol na segunda fase de uma Copa do Mundo. Atualmente Cristiano Ronaldo tem 976 gols na carreira e com certeza vai continuar jogado até marcar o gol de número 1.000.
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Apesar de números impressionantes, a despedida veio acompanhada pela repetição de um roteiro familiar, já que a seleção portuguesa, apesar do brilho estelar de suas gerações, frequentemente esbarra em dificuldades para ir longe nos grandes palcos mundiais, mantendo o histórico de oscilações que marca sua participação em torneios desta envergadura. Por outro lado, a Espanha reafirmou sua força tática e coletiva, avançando com autoridade e consolidando-se como uma das grandes favoritas ao título, ao lado de potências como a França e a Argentina, que seguem como os principais obstáculos no caminho rumo à glória máxima, enquanto o mundo se curva para agradecer a Cristiano Ronaldo por duas décadas de uma dedicação absoluta ao esporte que ele ajudou a elevar a um novo patamar de excelência.

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