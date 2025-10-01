Ryan Fox fatura o The Open de golfe
XX
Como costuma acontecer nos campos de links, a quinta-feira começou com a ilusão do protagonismo. Jogadores surpreendentes surgiram na liderança nas primeiras horas, aproveitando condições passageiras do vento para brilhar sob a luz dos refletores. No entanto, o golfe de alto nível exige consistência, e conforme os dias avançaram, esses líderes de ocasião simplesmente desapareceram do topo do placar, devorados pelos bunkers profundos e pelos roughs traiçoeiros de Birkdale. Enquanto isso, os grandes favoritos da temporada pareciam incapazes de encontrar a engrenagem certa. Pressionados pelas expectativas, nomes consagrados como Scottie Scheffler e Rory McIlroy sofreram para ler os greens e demoraram muito para engrenar ou jamais ameaçaram de fato a disputa pelo título.
XX
A reviravolta de Ryan Fox começou no sábado, o famoso Moving Day. Entrando no fim de semana longe do grupo de elite, Fox produziu uma exibição fenomenal, assinando uma volta inacreditável de 62 tacadas que igualou o recorde histórico em torneios major. Foi o momento em que ele saiu das sombras para assumir a condição de verdadeiro postulante ao troféu. Essa performance avassaladora no penúltimo dia deu a ele o impulso psicológico necessário para encarar a tensão do domingo com a cabeça fria e a mão firme. No buraco final da rodada decisiva, sob imensa pressão, o neozelandês embocou um birdie decisivo para fechar o torneio em dez abaixo do par e selar o campeonato.
XX
O destino de Fox contrasta diretamente com o drama vivido por Cameron Young. O americano teve um desempenho excepcional na quinta, na sexta e um domingo brilhante ao fechar o torneio no clube como líder provisório com nove abaixo. O grande problema de Young foi justamente o sábado. Enquanto Fox voava em campo, Young tropeçou em rodadas inconsistentes que lhe custaram tacadas valiosas. No saldo final, aquele único dia ruim com três acima do par foi a pedra no sapato que o impediu de forçar um desempate ou conquistar o título, deixando-o com o amargo vice-campeonato por apenas uma tacada de diferença.
XX
A vitória de Ryan Fox não apenas consagrou o neozelandês como o Champion Golfer of the Year, mas também colocou um ponto final perfeito em uma das temporadas mais imprevisíveis da história recente do esporte. A coroação no The Open selou uma marca emblemática: o ano se encerra com quatro campeões completamente diferentes nos quatro majors disputados. Essa alternância no topo demonstra a absurda competitividade do golfe atual, onde o favoritismo é apenas uma estatística no papel e onde a glória eterna pertence àqueles que sabem dominar o nervosismo quando o momento exige a perfeição.
0 Comentários:
Postar um comentário