Lista dos maiores salários do esporte em 2016

Todos os anos a revista Forbes trás a lista com os maiores salários do esporte. Nesse tempo vimos o domínio de Tiger Woods, principalmente pela grande quantidade de dinheiro que recebia dos patrocinadores. Porém, após o escândalo sexual que se envolveu, o então melhor jogador de golfe do mundo foi perdendo espaço no topo da lista. Nesse tempo o boxe cresceu e Floyd Mayweather Jr. fez jus ao seu apelido liderando em 2012, 2013 e até em 2014, ano em que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ultrapassaram LeBron James e assumiram o segundo e terceiro posto. No ano passado nada mudou no topo, mas Manny Pacquiao assumiu a segunda colocação justamente por ter enfrentado Mayweather na luta mais aguardada dos últimos tempos. O boxeador americano então se aposentou com 49 vitórias e nenhuma derrota, abrindo finalmente o topo da lista dos maiores salários do esporte para o futebol neste ano de 2016.





1. Cristiano Ronaldo

FUTEBOL

U$ 88 milhões





2. Lionel Messi

FUTEBOL

U$ 81,4 milhões





3. LeBron James

BASQUETE

U$ 77,2 milhões





4. Roger Federer

TÊNIS

U$ 67,8 milhões





5. Kevin Durant

BASQUETE

U$ 56,2 milhões





6. Novak Djokovic

TÊNIS

U$ 55,8 milhões





7. Cam Newton

FUTEBOL AMERICANO

U$ 53,1 milhões





8. Phil Mickelson

GOLFE

U$ 52,9 milhões





9. Jordan Spieth

GOLFE

U$ 52,8 milhões





10. Kobe Bryant

BASQUETE

U$ 50 milhões





O basquete da NBA é o esporte que mais trás atletas no top 10. Kobe Bryant se aposentou e, após fisgar a décima colocação, deve perder espaço no ano que vem. Stephen Curry, com U$ 23,6 milhões, é apenas o 69°, mas depois de duas finais seguidas deve receber uma renovação de contrato no Golden State Warriors e subir bem. No golfe Jordan Spieth chegou no top 10 depois do excelente ano que teve em 2015, para fazer companhia a Mickelson que já é um veterano dos mais bem pagos. O tênis segue em alta com Federer e Djokovic, Rafael Nadal é o 21° e Andy Murray apenas o 74°. E o futebol americano está representado por Cam Newton que levou seu time ao Super Bolw. Já Payton Manning, que foi o grande campeão, ficou em 27°, mas deu ao Denver Broncos o seu tão sonhado título.





A Fórmula 1 já teve dias melhores, Lewis Hamilton que várias vezes figurou o top 10, desta vez ficou em 11°. Tiger Woods já teve dias melhores, é o 12°. Foyd, agora aposentado, caiu para 16°. O atletismo está representado por Usain Bolt na 32° colocação, se fizer história nas Olimpíadas do Rio talvez melhore isso. A lista ainda segue com mais jogadores de futebol argentinos e apenas um brasileiro. No total de 100 atletas surgem duas mulheres, ambas do mesmo esporte.





21. Neymar

FUTEBOL

U$ 37,5 milhões





40. Serena Williams

TÊNIS

U$ 28,9 milhões





88. Maria Sharapova

TÊNIS

U$ 21,9 milhões