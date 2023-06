Boletim Net Esportes #33 - 22/06/2023

BASQUETE DA NBA

Na noite desta quinta-feira acontece o Draft da NBA. Em relação aos últimos anos ainda não dá para saber se as escolhas foram boas, mas lá para 2019 isso já é possível. Naquele ano Zion Williamson foi a escolha número 1 New Orleans Pelicans, ele ainda não fez muito, mas a segunda escolha, que foi Ja Morant está fazendo a diferença no Memphis Grizzlies e levando o time mais longe do que eles poderiam ir. Destaca-se ainda naquele ano Tyler Herro, apenas a 13ª escolha pelo Miami Heat; O jogador não atuou nos playoffs deste ano por lesão e talvez o Miami teria ido ainda melhor com ele. Em 2018 Luka Dončić foi apenas terceira escolha pelo Atlanta Hawks que trocou com o Dallas Mavericks, onde o jogador faz a diferença. A troca não foi ruim para o Atlanta pois eles receberam Trae Young, quinta escolha. Em 2017 mais um ano sem uma boa primeira escolha, pois os destaques são Jayson Tatum do Boston, que foi terceira escolha, Donovan Mitchell, apenas a 13ª escolha e Bam Adebayo, o 14º. Em 2016 Ben Simmons pode até ter sido uma boa primeira escolha, mas Jaylen Brown, o terceiro, se destaca mais no Boston, enquanto Pascal Siakam, que jogou muito bem por um tempo no Toronto Raptors, tendo sido até campeão em 2019, foi apenas o 27º escolhido. E para finalizar o ano de 2013, com o grego Giannis Antetokounmpo sendo apenas a 15ª escolha, sorte do Milwaukee Bucks que ninguém pegou ele antes.