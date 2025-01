Sequência interrompida e mantida

Acreditem ou não, os dois melhores times da atual temporada da NBA são Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder, sendo o primeiro do Leste e o segundo do Oeste. E o que a noite da última quarta-feira nos reservou? Um duelo entre ambos é claro! A vitória acabou sendo do Cavs por 129 a 122, e isso acabou significando que uma sequência de vitórias foi interrompida enquanto uma outra acabou sendo mantida. O Clevelnad chegou agora a 11 vitórias seguidas é o melhor time do ano com 32 vitórias e apenas 4 derrotas, enquanto que o OKC perdeu a sua excelente sequência que era de 15 vitórias seguidas.



Em toda a história da NBA essa foi a primeira vez que um time com 15 triunfos seguidos enfrentou um time com pelo menos 10 vitórias seguidas. O Cavaliers tem agora o quinto melhor início de temporada de todos os tempos em 36 jogos. O City por sua vez ocupa a 18º colocação. Esse jogo viu pela sétima vez um placar onde ambas as equipes passaram de 100 pontos após o final do terceiro quarto, sendo que o jogo teve 30 trocas de liderança no placar. Só no terceiro quarto o placar foi 43-41 para o OKC, sendo a primeira vez na temporada que ambos os times passam de 40 pontos em apenas um quarto do jogo.



Jarrett Allen marcou 25 pontos enquanto Evan Mobley acrescentou 21. Jogando em casa o Cavs só perdeu uma vez na atual temporada. O grande nome da equipe, Donovan Mitchell, teve uma noite abaixo do esperado apesar da vitória, ele marcou apenas 11 pontos acertando somente 3 de 16 arremessos de quadra. Pelo lado adversário o grande destaque foi mais uma vez ele, Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 31 pontos e Jalen Williams que teve 25 pontos para o Thunder que perdeu pela primeira vez desde o dia 1º de dezembro.



O mundo segue perfeito para o Cavaliers, mas a vida continua e nesta quinta-feira já tem jogo. O líder da temporada enfrenta o Toronto Raptors, que vem de derrota para o New York Knicks. Depois disso são dois jogos seguidos contra o Indiana Pacers e na quinta-feira, dia 16 de janeiro o adversário será novamente o Thunder, por incrível que isso possa parecer. Já o Thunder, antes de ter a sua grande chance de revanche, volta à quadra somente amanhã contra o Knicks, ironicamente último adversário do próximo adversário do Cavs. Depois vem Wizards e 76ers, e quem sabe o Cavs esteja com 14 vitórias quando estiverem pela frente novamente para que tenham a chance de interromper uma sequência que foi mantida depois de uma outra sequência interrompida.