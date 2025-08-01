Depois de 22 anos o Arsenal é campeão

Depois de 22 anos o Arsenal é campeãoA espera, que castigou o torcedor londrino por longos 22 anos, finalmente chegou ao fim: o Arsenal é o grande campeão da Premier League 2025-26. A confirmação do título veio de forma dramática e festiva nesta última terça-feira, não pelo brilho de uma jogada no gramado do Emirates, mas pelo resultado vindo de Bournemouth, onde o Manchester City não conseguiu passar de um empate em 1 a 1, selando a conquista antecipada dos Gunners. O clube do norte de Londres, que havia feito sua parte ao superar o Burnley por 1 a 0 na segunda-feira, viu a taça retornar para casa com uma campanha sólida, marcada pela resiliência e maturidade de um grupo que aprendeu a conviver com a pressão.
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Para o elenco comandado por Mikel Arteta, este troféu tem um sabor de redenção absoluta. Nos últimos três anos, a dor do quase se tornou uma sombra constante, com o Arsenal amargando o posto de vice-campeão em sequências desgastantes — duas vezes atrás do Manchester City e uma diante do Liverpool. Durante esta temporada, houve momentos em que o fantasma do passado pareceu pairar novamente, com a incerteza criando uma nuvem sobre o Emirates a cada tropeço. Contudo, a equipe demonstrou uma evolução mental incontestável, superando seus próprios limites para encerrar um jejum que perdurava desde a histórica e invicta campanha de 2004. A torcida, que transformou as ruas ao redor do estádio em um mar de vermelho e branco logo após o apito final em Bournemouth, celebra não apenas um título, mas a consolidação de um projeto que, após anos de insistência, colhe frutos no mais alto nível.
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O clima em Londres agora é de êxtase, mas o calendário não perdoa e o foco já se desloca para o próximo grande desafio: a final da UEFA Champions League. No dia 30 de maio, o Arsenal terá a oportunidade de coroar sua temporada dourada em um duelo de gigantes contra o Paris Saint-Germain. A expectativa é de que o time mantenha a intensidade e o foco tático que os levaram ao topo da Inglaterra, buscando o título europeu que seria a cereja no bolo de uma campanha inesquecível. Com o sucesso retumbante do clube na Premier League e a força demonstrada por outras equipes inglesas ao longo do ano, o otimismo em torno da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 atinge novos patamares. O futebol inglês vive um momento de efervescência técnica e tática, e a base campeã formada no Arsenal promete ser um pilar de confiança para o English Team nos gramados norte-americanos, onde a expectativa nacional é, mais do que nunca, lutar pelo troféu global.
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