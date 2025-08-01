Golden Tempo não correrá no Preakness

Golden Tempo não correrá no PreaknessO rugido da multidão em Maryland terá um eco diferente neste sábado, 16 de maio de 2026, quando os portões de partida se abrirem para a 151ª edição do Preakness Stakes. Conhecida como a "Corrida pelas Susans de Olhos Pretos" (The Run for the Black-Eyed Susans), esta prova lendária carrega em seus ombros o peso de mais de um século e meio de história, sendo a joia central da Tríplice Coroa do turfe americano desde sua fundação em 1873. Tradicionalmente marcada pelos acordes de "Maryland, My Maryland" e pela pintura do cavalo vencedor no cata-vento histórico, a edição deste ano traz uma ruptura visual e logística sem precedentes: pela primeira vez em mais de um século, o espetáculo não acontecerá no icônico Pimlico Race Course. O lendário "Old Hilltop" está em silêncio, submetido a uma reforma massiva de 400 milhões de dólares para modernização, o que transferiu temporariamente a disputa para o Laurel Park, entre Baltimore e Washington, D.C. Embora Laurel Park esteja preparado para acolher a elite do turfe, a ausência da atmosfera clássica de Pimlico confere um tom de transição e curiosidade a este capítulo da história.
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Contudo, a mudança de cenário não é a única nota de melancolia para os entusiastas do esporte. A notícia que abalou as casas de apostas e as expectativas de audiência foi a confirmação de que Golden Tempo, o brilhante vencedor do Kentucky Derby, não alinhará para a largada deste ano. A decisão da treinadora Cherie DeVaux de poupar o potro, visando priorizar sua saúde e o confronto no Belmont Stakes em Saratoga, interrompe precocemente o sonho da Tríplice Coroa em 2026. Para o turfe, essa ausência é um golpe duro; sem um cavalo capaz de varrer as três provas, o Preakness perde o apelo do "desafio impossível" que tanto fascina o público leigo. Este movimento de Golden Tempo reflete uma tendência crescente e polêmica no turfe moderno, onde o descanso entre as provas de elite é priorizado em detrimento da tradição, alimentando debates sobre se o intervalo de apenas duas semanas entre o Derby e o Preakness ainda é sustentável para os atletas de alto rendimento atuais.
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Ainda que o brilho de uma possível Tríplice Coroa tenha se apagado, o campo de 14 competidores em Laurel Park promete uma das disputas mais equilibradas e imprevisíveis da década. Sem um favorito absoluto como seria o vencedor do Derby, as atenções se voltam para Iron Honor, que surge com uma leve vantagem nas cotações de 9-2 após uma preparação sólida. Logo atrás, o cenário de apostas está fervilhando com nomes como Taj Mahal (5-1), que possui a vantagem de conhecer bem a pista de Laurel, e Incredibolt (5-1), que busca redenção após uma performance combativa em Churchill Downs. Ocelli (6-1) e Chip Honcho (5-1) completam o grupo de elite que divide as preferências dos apostadores, transformando o páreo em uma verdadeira "luta de cães" onde a tática do jóquei e a adaptação à nova superfície de Laurel serão determinantes. Com prêmios que somam 2 milhões de dólares, o Preakness de 2026 pode não coroar um rei supremo este ano, mas certamente testará a resiliência de uma tradição que sobrevive a mudanças de endereços e à ausência de seus maiores astros, mantendo viva a chama da paixão pelo turfe no coração de Maryland.
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