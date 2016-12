Será a maldição da camisa laranja?

O Buffalo Bills já disputou o Super Bowl quatro vezes. Foram quatro temporadas consecutivas entre 1990 e 1993. O problema é que, assim como outras equipes que chegaram lá uma ou duas vezes, eles não conseguiram o título de campeão. Nem antes e nem depois, o Bills nunca mais voltou ao Super Bowl. Pelo menos estão melhores que Houston Texans, Detroit Lions ou Cleveland Browns que nem sequer conseguiram vencer a Conferência. Por outro lado existem os poderosos Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys ou New England Patriots. Oito decisões para cada um e muitos títulos conquistados. A este seleto grupo se junta o Denver Broncos, também com oito Super Bowls, porém apenas duas taças erguidas.





Porque será que o Denver Broncos chega no Super Bowl e não vence? Já estão acreditando que eles sofrem com a maldição da camisa laranja. Aconteceu em quatro de cinco finais que disputaram. Apenas no Super Bowl XXI, da temporada de 1986, eles jogaram sem o uniforme laranja e não venceram. No Super Bowl XXXII, da teporada de 1997, entraram de azul contra o Green Bay Packers e levantaram a taça. No ano seguinte vieram de branco e não deram a menor chance para o Atlanta Falcons, que por sua vez fazia ali sua única aparição na decisão. Vitória de 34 a 19 e dois títulos na gaveta.





No Super Bowl XXII, estavam de laranja, e foram atropelados pelo Washington Redskins por 42 a 10. Já no Super Bowl XXIV a cor laranja maldita também estava presente e assim o San Francisco 49ers fez um vôo solo e um massacre de 55 a 10. As conquistas vindas em dois anos seguintes sem a cor da fruta derivada da tangerina não foram suficientes para abrir os olhos da equipe frente a uma possível maldição em laranja. A vida não é como New York Jets, que apesar de ter aproveitado bem, só teve uma chance na vida, e assim o Broncos está mais uma vez na grande decisão da NFL. A camisa laranja cobre o corpo dos jogadores no Super Bowl XLVIII e o Seattle Seahawks promove a destruição de uma equipe e a afirmação de uma verdadeira maldição. Ninguém merece perder por 43 a 8 no maior jogo do ano.