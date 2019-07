Os atletas mais bem pagos em 2019

Todos os anos a revista Forbes divulga uma lista com os cem atletas mais bem pagos do ano. E todos os anos curiosos do mundo todo repercutem os nomes para saber quem ficou com a conta bancária mais recheada. E se esporte é competição e disputa, então vemos essa lista com um duelo à parte entre todos os atletas e esportistas. É talvez a única chance de vermos "confrontos" entre atletas de diferentes modalidades. A lista tem grandes e pequenas variações de um ano para outro, alguns esportes como o boxe são muito peculiares e podem pagar muito por apenas uma luta, colocando seu atleta em uma boa posição enquanto outros sofrem o ano todo e nem ficam entre os dez primeiros. Esse é apenas uma detalhe e essa é a lista dos atletas mais bem pagos em 2019.





1. Lionel Messi

U$ 127 Milhões

FUTEBOL

Dentro de campo as coisas parecem não ser tão boas como já foram um dia. Messi vive dias bons no Barcelona, mas não tão bons quanto na época que ganhava a Champions League e o Mundial de Clubes. Na Seleção da Argentina é pior ainda, segue o jejum de títulos e mais um fracasso na Copa do Mundo da Rússia. Mesmo assim ele continua sendo um dos maiores nomes do futebol na atualidade, o esporte que aos poucos foi pagando sempre um pouco mais e neste ano de 2019 ocupa as três primeiras posições. Lionel Messi foi subindo aos poucos e, finalmente chegou lá no topo graças à aposentadoria de Floyd Mayweather Jr. que foi o primeiro do ano passado com uma diferença astronômica do próprio Messi, segundo na ocasião e que estava subindo de degrau em degrau desde 2014





2. Cristiano Ronaldo

U$ 109 Milhões

FUTEBOL

Mesmo não sendo astronômica como no ano passado , a diferença entre o primeiro e o segundo deste ano é significativa. Cristiano Ronaldo vive o inverso de Messi e, à medida que o Real Madrid despencou, ele despencou também. Deve ser por isso que ele foi para a Juventus, mas até agora isso não ajudou muito. O português já foi o atleta mais bem pago por dois anos consecutivos, mas depois foi decaindo e abrindo passagem para o Messi. Em relação ao ano passado melhorou em um a sua posição e em apenas um também os seus ganhos, porém os ganhos são em milhões e um já pode ser considerado muito para muitas pessoas.





3. Neymar

U$ 105 Milhões

FUTEBOL

O brasileiro Neymar não é mais o único brasileiro na lista que tem também Oscar, mas após algumas oscilações ele entrou no top dez do ano passado, em quinto, e desta vez pulou para terceiro. Os três primeiros colocados deste ano estavam entre os cinco do ano passado e melhoraram suas posições graças às saídas de Floyd Mayweather Jr., que não apareceu nem entre os cem e Conor McGregor, que havia lutado com o americano e se manteve entre os cem, porém ganhando bem menos porque o boxe paga muito mais do que o MMA. Assim Neymar sobe, mas dentro de campo não vive dias tão bons. No PSG a esperança era de mais glórias, mas até agora ele vem colecionando apenas polêmicas e lesões.





4. Canelo Alvarez

U$ 94 Milhões

BOXE

Atualmente o futebol domina a lista, mas geralmente o boxe consegue colocar no topo um lutador com apenas uma luta. Não foi o caso do mexicano Canelo Alvarez, porém as duas lutas que fez em 2018 foram suficientes para ele chegar pelo menos na quarta posição depois de nunca ter figurado nem entre os dez primeiros (foi décimo quinto no ano passado ). O cartel do lutador é recheado de glórias e a única derrota em toda a sua carreira foi para Floyd Mayweather Jr. em 2013 . Não por acaso o americano sempre foi o mais bem pago na categoria dos supermédios, mas estando agora aposentado abre espaço na folha de pagamento para seus sucessores por assim dizer. Álvarez já venceu nomes como Julio César Chávez Jr. e Miguel Cotto e agora espera por alguém que possa lhe fazer altura e quem sabe impedí-lo de ganhar ainda mais dinheiro.





5. Roger Federer

U$ 93.4 Milhões

TÊNIS

O tenista suiço Roger Federer tem sido muitas vezes considerado como o maior de todos os tempos. Isso acontece por ser o maior vencedor de torneios de Grand Slam, apesar de que Rafael Nadal e Novak Djokovic estejam chegando perto. Mas o mais surpreendente é que ele não se aposenta nunca e segue jogando, mesmo com seus 37 anos de idade. Mais surpreendente do que isso é que ele segue conquistando títulos e ganahndo cada vez mais dinheiro. É um nome quase certo entre os dez mais bem pagos todos os anos e neste ano conseguiu até melhorar a sua posições de sétimo para quinto, e isso significa que ele simplesmente ultrapassou o jogador de basquete da NBA LeBron James.





6. Russell Wilson

U$ 89.5 Milhões

NFL

O Futebol Americano talvez seja um dos esportes que mais oscila entre pagar bem ou não tão bem assim. Enquanto Tom Brady quase figura no final da lista, mesmo sendo campeão do Super Bowl, vemos outros nomes como Matt Ryan em nono lugar no ano passado e Matthew Stafford em décimo que acavaba de ter sido draftado. Agora aparece Russel Wilson que é um velho conhecido, mas que nunca havia aparecido entre os dez primeiros colocados da lista. Ele se junta agora a outros nomes como Drew Brees, Cam Newton e Andrew Luck que formam o time daqueles que fazem a NFL aparecer pelo menos com um representante entre os dez primeiros colocados todos os anos.





7. Aaron Rodgers

U$ 89.3 Milhões

NFL

Com excessão de 2012 , a representação da NFL se da apenas por um jogador entre os dez primeiros, mas assim como naquele ano e assim como se repetiu no ano passado , esse ano de 2019 trás novamente dois nomes entre os dez. E pela primeira vez esse nome se repete, já que Aaron Rodgers já havia aparecido em 2014 ocupando a sexta colocação. O Green Bay Packers não ganhou mais nada na NFL, e afundou ainda mais quando seu quarterback se machucou, mesmo assim o dinheiro continuou entrando e os salários altos da sua maior estrela seguiram subindo, e é por isso que ele retornou ao top dez como o sétimo atleta mais bem pago de 2019.





8. LeBron James

U$ 65.4 Milhões

NBA

Analisando os dez primeiros colocados na lista deste ano vemos que eles estão coincidentemente seperados por modalidades. Os três primeiros futebol, depois um do boxe, um do tênis e dois do futebol americano da NFL, agora no fim o três últimos são do basquete da NBA. E encabeçando essa mini lista do basquete temos LeBron James, que já viveu dias melhores tanto em quadra como na lista. Ele não foi campeão mais uma vez e seguiu para Los Angeles, para jogar no Lakers, onde não chegou nem nos playoffs, mas reforçou o time para a próxima temporada. Se o Lakers conseguir triunfar ele deve subir também seus ganhos monetários, para quem sabe ser o mais bem pago ou pelo menos ser tão bem pago como era Kobe Bryant quando jogava lá no Lakers.





9. Stephen Curry

U$ 79.8 Milhões

NBA

Naturalemnte Stephen Curry vem figurando na lista dos mais bem pagos do mundo na medida que o seu time Golden State Warriors foi vencendo os campeonatos ano após ano. Mas foi só no ano passado que ele conseguiu ultrapassar seu então companheiro de time Kevin Durant. Ele havia ficado em oitavo lugar, mas agora caiu para a nona colocação. A vida realmente não é fácil, pois além disso ele perdeu o título para o Toronto Raptors em 2019 e viu Kevin Durant indo embora para jogar no Brooklyn Nets. Estar entre os dez mais bem pagos na lista do ano que vem não será uma tarefa fácil para Stephen Curry e certamente ele vai preferir ser campeão da NBA do que ser o jogador que mais ganha dinheiro.





10. Kevin Durant

U$ 65.4 Milhões

NBA

Em 2017 Kevin Durant chegou a ser o quinto colocado, mas no ano passado caiu para décimo primeiro. Algo normal se levarmos em conta que LeBron James havia sido segundo naquele ano. Tempos bons que não voltam, mas se considerarmos que ele subiu uma posição em relação ao ano passado e agora figura entre os dez primeiros, então já é algo positivo que podemos ressaltar. O problema é que o Golden não foi campeão em 2019 e Durant resolveu ir embora. Será que o Nets pagam tão bem como o time da Califórnia? Será que Curry vai se manter à sua frente no ano que vem? Será que ele pode ser campeão novamente jogando no Leste? Essas perguntas só poderão ser respondidas na lista do ano que vem, porque a lista de 2019 está fechada com os dez atletas mais bem pagos do ano.





Para quem gosta de golfe e sente saudades de Tiger Woods entre os dez primeiros, pode se animar com o ano que vem. O americano ficou em décimo primeiro e voltou a ganhar um torneio Major, quem sabe seus ganhos monetários aumentem e ele volte a ser protagonista na lista. A Fórmula 1 já viu seus pilotos entre os dez primeiros colocados, mas desta vez Lewis Hamilton ficou apenas em décimo terceiro mesmo tendo sido campeão novamente na categoria máxima do automobilismo. O beisebol da MLB dificilmente aparece entre os dez primeiros colocados, seu primeiro representante esse ano é Mike Trout, que nem é muito famoso e joga no Los Angeles Angels, ele apareceu na décima sétima posição com ganhos um pouco acima dos 50 milhões de dólares. Djokovic tem uma posição boa entre os vinte, mas Rafael Nadal surpreendeu tendo ficado apenas na trigésima sétima colocação. A lisa já viu Maria Sharapova várias vezes como sendo a única representante feminina, as mulheres clamam por pagamentos melhores ou iguais aos dos homens, mas a tenista americana Serena Williams é a única representante do sexo feminino com a posição 63 e ganhos de quase 30 milhões de dólares.