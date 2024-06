Giro d'Italia 1924-2024

... 100 anos antes

Neste final de semana o Tadej Pogačar se tornou o grande campeão do Giro d'Italia de 2024. O ciclista que havia vencido o Tour de France duas vezes seguidas, mas amargou duas derrotas seguidas nos dois últimos anos, e talvez por isso resolveu apostar no Giro. Isso não quer dizer necessariamente que ele não tenha chances no Tour deste ano, mas até hoje em toda a história apenas Marco Pantani em 1998 conseguiu tal feito. Pantani, no entanto, competiu sob a sombra do doping, até porque sua morte precoce em 2004 aos 34 anos muito provavelmente ocorreu devido ao uso excessivo de EPO.Pogačar venceu a segunda etapa, de média montanha, assumiu a liderança geral e não perdeu mais. Foram seis vitórias no total e uma vantagem de quase 10 minutos para o segundo colocado. Tadej Pogačar também vestiu a camisa de melhor escalador da competição.Giuseppe Enrici venceu duas etapas seguidas neste ano, sendo a primeira na sétima etapa quando assumiu a liderança geral da competição. Até então quem liderava era Federico Gay, que havia vencido quatro etapas até ali e terminou na segunda colocação geral, porém com a diferença absurdamente devastadora de 58 minutos.