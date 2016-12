Cubs é campeão depois de 108 anos

Para muitos era algo que jamais iria acontecer novamente. Para outros ainda havia uma esperança, mesmo que pequena, distante e quase impossível. Havia também aqueles que eram solidários ao time digno de pena, a equipe que era conhecida como os "adoráveis perdedores". Em Chicago o amante do beisebol tem duas opções de times para torcer, exatamente como é em Nova York, mas o White Sox também viveu por longos anos o seu jejum. Para eles era a famosa "Maldição dos meias brancas", que teve seu fim assim como a "Maldição do Bambino" com o Boston Red Sox. Mas com o Chicago Cubs, que sofreu com a "Maldição de Billy Goat", a espera foi maior, penosa, dolorosa e inacreditável. Foram 108 anos de jejum na maior seca de títulos de todos os esportes. Uma longa espera que finalmente acabou nesta quarta-feira, no histórico dia 2 de novembro de 2016.





O Chicago Cubs fora campeão da World Series duas vezes seguidas no início do século passado. Eles venceram em 1907 e 1908, mas não deram sequência à boa fase e, quase 40 anos depois, ainda sonhavam em ser campeões novamente. Era outubro de 1945 e a Segunda Guerra Mundial já havia acabado. O Cubs estava na World Series novamente, em mais um dia de festa e alegria no Wrigley Field. William "Billy Goat" Sianis, que era dono da taverna "Billy Goat", foi ver o jogo, mas estava acompanhado de seu aninal de estimação. Até hoje não se sabe se era um bode, chamado de Murphy, ou uma cabra ou cabrita. Mas o animal cheirava mal e foi expulso. Billy Goat não gostou da ideia, afinal havia comprado ingresso para ele e para o seu estimado animal. Então na saída jogou a praga - "Você nunca mais ganharam o título novamente".





Alguns dizem que a frase foi de que nuca mais chegariam na final, pois foi exatamente o que aconteceu. O Chicago Cubs não só amargou o maior jejum de títulos da história, como jamais conseguiu chegar na decisão. Isso aconteceu mesmo em anos memoráveis, onde perdeu a decisão da Liga por detalhes absurdos e acontecimentos inexplicáveis. No ano passado, depois de montar aquela que talvez possa ser considerada a equipe mais forte já montada visando até mesmo a temporada 2016, o Cubs renovou sua esperança apoiado na profecia de um filme inesquecível. Foi em "De Volta Para o Futuro 2" que Steven Spielberg dava como certo a conquista da taça em 2015. O porquê de vencer o Miami, que nem existia, ainda é um mistério. Mais uma vez, no entanto, eles pararam na final da Liga, sendo superado pelo New York Mets.





O fantasma de Billy Goat ainda atormentava. Mais de um século de espera, ninguém merece tamanho sofrimento e tamanha angustia de uma sina que nunca tem fim. Motivo de piada, e todos outros já superaram suas maldições. Uma hora teria que ser diferente, em 2016 tinha que ser diferente. E já foi diferente pelo simples fato de ter chegado na decisão. O Chicago Cubs pessou pelo San Francisco Giants e pelo Los Angeles Dodgers, mas havia um Cleveland Indians sedento pelas vitórias na World Series. O Indians também amarga um longo jejum sem títulos, conta com Terry Francona no comando e estava aniquilando seus adversários nos playoffs. Eles arrasaram com o Boston Red Sox em três jogos na Série Divisional. Já na decisão da Liga o Toronto Blue Jays só venceu uma vez. Para piorar eles fizeram 3 a 1 na World Series e decidiam em casa com duas partidas.