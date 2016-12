NBA: Mudanças e primeiros resultados

A NBA voltou para todos aqueles que já estavam com saudades do melhor basquete do mundo. Logo após um dream team meia boca e sem grandes estrelas, que mesmo assim ganhou com certa facilidade as Olimpíadas do Rio 2016, nada melhor do que a volta da NBA para deleite dos apaixonados pela bola laranja que vai de encontro a cesta. E se a espera não fosse o bastante ela vem com inúmeras novidades. O teto salarial aumentou e as movimentações do mercado monetário da NBA estiveram frenéticas no meio do ano. Agora, após alguns jogos, já podemos ver quais são os primeiros resultados dessas mudanças todas.





Em primeiro lugar, antes do vai para lá em vem para cá, vimos alguns jogadores se aposentando. Alguns deles de forma bem compreensível, como por exemplo Ray Allen, que diz adeus ao Miami Heat aos 41 anos de idade. Kevin Garnett e Tim Duncan também se foram, e pudera, eles já estavam com seus 40 anos. Agora o Mo Williams, com 33 anos, que não sabe se vai ou fica, é bem estranho. Será que o Cleveland Cavaliers, que por sua vez segue com LeBron James e companhia, vai sentir falta dele? Provavelmente não, e tão pouco o Chicago com sua perda, afinal ele perdeu, mas também ganhou.





O Chicago Bulls viu Derrick Rose ir para o New York Knicks em uma troca que envolveu três jogadores de Nova York. Por outro lado viu Dwyane Wade sair de Miami e ir para a terra de Barack Obama. Como resultados iniciais vemos o Chicago se dando bem sem o seu pupilo e contando com o veterano, ainda mais porque passou a contar também com Rajon Rondo. Até agora são três vitórias e nenhuma derrota. O Knicks, por sua vez, estava empolgado com a chegada de Rose, mas só conseguiu uma vitória e perdeu duas vezes. O Miami também perdeu Luol Deng e só ganhou alguns ilustres desconhecidos. Até agora são duas vitórias e duas derrotas, se conseguirem pouco mais de 50% de aproveitamento talvez alcancem os playoffs se arrastando.





Talvez uma das mudanças mais impressionantes tenha sido a ide de Kevin Durant do Oklahoma City Thunder para o Golden State Warriors. O atual vice-campeão começou perdendo, mas a união de Durant com Stephen Curry parece que vai dar muito certo, pois o time ganhou três em seguida depois do primeiro reverse. Mas será que o Thunder ficou para trás? Negativo, Russell Westbrook se tornou o novo dono da equipe e até agora são três vitórias e nenhuma derrota. Outra perda do Chicago também foi impactante, Pau Gasol foi jogar no San Antonio Spurs, que tenta suprir a perda de Tim Duncan aposentado. O resultado coloca o Spurs como favoritos novamente, com quatro vitóriase nenhuma derrota.