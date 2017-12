Previsão do ano de 2018 para Neymar

Nem a Mãe Dináh e tão pouco o Nostradamus podem ser consultados atualmente para uma previsão do futuro. Mesmo assim vamos nos arriscar um pouco nessa brincadeira sem graça. O ano de 2017 está quase acabando, então este talvez seja o melhor momento para já começar a falar de 2018. O próximo ano que, sem dúvida alguma, será incrível para o esporte como naturalmente é cada ano que vem pela frente. Mas é claro que em se tratando de um ano de Copa do Mundo, fica um pouco mais interessante que os demais. O Brasil vai com tudo para a Rússia, depois de ter feito um excelente papel nas Eliminatórias e, principalmente, depois do fiasco que foi a Copa de 2014. Assim sendo, fica até fácil tentar prever o que poderá acontecer com o jogador Neymar em 2018, principalmente levando em consideração tudo que já está acontecendo em 2017.





Muitos fãs do craque ficaram preocupados quando Neymar saiu do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain. O jogador brasileiro não conseguiu alcançar o posto de melhor do mundo com a camisa do time espanhol. Esse privilégio segue com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A dúvida era se a projeção continuaria a mesma atuando fora do foco maior que naturalmente gira em torno de Barcelona e Real Madrid. Para se ter uma ideia dos riscos que poderia estar correndo era só ver o fato de que o PSG jamais foi campeão da Champions League. A equipe da capital francesa apenas chegou uma vez na semifinal em 1994-95. Mas hoje as coisas parecem estar bem diferentes. Hoje o time conta com excelentes jogadores e hoje o time parece ter renascido com a chegada de Neymar.





Resta apenas uma rodada para o final da fase de grupos da atual edição da Champions. O Real Madrid já perdeu um jogo, o Barcelona tem dois empates e o Atlético de Madrid, atual vice campeão, está correndo o risco de já ser eliminado. É verdade que o Manchester City faz uma excelente campanha, mas o Paris Saint-Germain parece estar em um outro mundo, vivendo um sonho que parece caminhar para uma realidade inédita. Além de ter ganho todos os jogos até agora, a equipe sofreu apenas um gol. E esse gol sofrido foi em uma vitória com um placar emblemático e muito conhecido de 7 a 1. A maioria dos jogadores é titular da Seleção do seu país e estarão na Rússia em 2018. Incluindo é claro o Neymar.